可徵役男雪崩下跌 徵集降到7萬「紅線數字」預估提前至今年到來

內政部於去年5月對列管可徵役男預判，至120年將剩下7萬4036人，但根據最新國防部報告指出，今年可徵役男7萬083人，預估至130年只有6萬8645名役男可徵集。（圖取自軍聞社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕受少子化影響，內政部於去年5月對列管可徵役男預判，至120年將剩下7萬4036人，但根據最新國防部報告指出，今年可徵役男僅有7萬083人，「紅線數字」提前到來，預估至130年更僅有6萬8645名役男可徵集，國家人力流失已為國安危機。

根據國防部預算解凍報告，依內政部役政司列管可徵役男預判，自105年起呈逐年遞減趨勢，112年僅有9萬7828員，已跌破10萬員，迄114年為7萬0823員，將跌破8萬員，可徵役男將逐年減少，至130年估計僅6萬8645員，國軍招募來源受限。

請繼續往下閱讀...

而去年5月時，當時內政部列管可徵役男預判，則指出到120年將僅剩7萬4036人。

人事參謀次長室指出，參考113年教育部統計處公開資料顯示，我國高中職應屆畢業生人數由103年29萬4238員，逐年降至113年17萬7355員，減少11萬6883員，影響招募工作推動。

今年義務役徵擊下修五千

另外今年一年期義務役徵擊人數同樣下修，人次室指出，內政部推估114年可徵集入營人數為1萬5205員，惟受少子化影響、高中（職）畢業役男更易就讀大專院校，自113年起緩徵人數增加，預判徵集人數下修為9839員，減少5366員，直接衝擊新訓旅114年招募工作。

今年義務役徵擊下修五千。（圖取自國防部報告）

人次室指出，考量社會少子化趨勢，以歷年招募經驗常數16.9％及役政司提供徵集數據計算，國軍114年度招募計畫日標預估概為1萬4563員，與113年招募目標1萬8906員相較，招募人數減少4343員。

人次室表示，為有效穩固部隊基層人力，前年底已針對開源節流作法檢討14項措施，113年度招募目標1萬8906員、獲得1萬7971員，年度獲得率為95.1%；另統計國軍113年留營率為82.0%，高於部頒留營率76%，與112年留營率78.5%相較提升3.5%。

人次室指出，國軍111及112年不適服人數均突破5千，113年為5057員，與112年5462員相較，呈下降趨勢。

國防部表示，正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力。（圖取自國防部報告）

國防部表示，正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力，包括採取各種人性化管理措施，並參考國外招募作法，適度開放入營限制條件，以及研擬提高人員薪資待遇、職務宿舍整、新建規劃等方案，使官兵有感並提高社會青年從軍意願。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法