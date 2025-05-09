向新加坡學習 丹麥部署無人艇監視繁忙航線

圖為美國Saildrone公司的無人巡邏艇。（圖片取自Saildrone公司）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波羅的海至大西洋是全球最繁忙的海峽之一，任何時候都有2千艘以上船隻，僅靠有人船的能量完全不足以應付，因此丹麥決定投入無人巡邏艇，執行海上監視任務並協助保護關鍵的海底基礎設施。

軍聞網站「Defense News」報導，丹麥海軍與美國Saildrone公司合作，將在丹麥海域部屬四艘大型無人水面艇，監視波羅的海航線的船隻。北海和波羅的海是世界上最繁忙的航運路線之一。丹麥政府估計，波羅的海在任何時候都有2000艘船在海上航行。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這4艘無人船配備一套情報收集感測器和AI數據系統，整體船長約10公尺，以支持丹麥軍方目前缺乏的航線持續監測能力。

丹麥近年為應對俄羅斯海上威脅，制定一系列海軍現代化計畫，包括採購21艘新艦已取代現役艦隊、加強監控海底關鍵基礎設施、4艘新型佈雷船等等，預算超過20億美元。

在海岸監視部分，新加坡近期也投入新型無人巡邏艇MARSEC，以取代需要親自操作的友人巡邏艇，並支援有人船共同行動。目前為止，已有三艘MARSEC艦艇交付給新加坡海軍，第四艘將於今年交付。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法