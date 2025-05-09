M1A2T戰車換裝訓練中...裝訓部現正興建次口徑靶場 計明年5月完工

裝訓部長安營區訓場工程進度目前已超前5.51%，預計明（2026）年5月底前即可完工；該工程中，還包括了一座次口徑射擊靶場。圖為美軍M1A2訓練。（圖片截取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／台北報導〕自M1A2T戰車交付抵台也逾半年，未來接裝部隊也已投入第一階段換裝訓練，然而裝訓部長安營區的初階新訓場仍有多數還未完工，遭立委點名關切。對此，國防部回應，裝訓部訓場工程進度目前已超前5.51%，預計明（2026）年5月底前即可完工；而該工程中，將包含新建一座可供M1A2T使用的次口徑射擊靶場。

陸軍為建立M1A2T戰車自主訓練能量，於今（114）年規劃編列1億元辦理「裝訓部長安營區訓練場整建工程案」；然而，首批M1A2T戰車已於去年底抵台，同時已進駐裝訓部，現正開始換裝訓練中，但裝訓部的訓場仍未徹底完工，立委點名國防部應提出現今進度報告，並凍結500萬元預算。

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自M1A2T戰車交付抵台也逾半年，未來接裝部隊也已投入第一階段換裝駕駛訓練，然而裝訓部長安營區的初階新訓場仍有多數還未完工，遭立委點名關切。（資料照/國防部提供）

對此，國防部近期送交立院的解凍報告回應，裝訓部長安營區訓場自去（2024）年7月動工，計畫「區分水土保持」及「主體工程施作」兩大領域，至今已編列2785萬元執行滯洪池、訓場排水溝、整地工程以及臨時災防設施等。至今工程預定進度為8.94%，不過實際執行進度已達14.45%，超前了5.51%，工期進度正常，預定可於明（2026）年5月31日前完工。

此外，長安營區主體工程配合新式M1A2T戰車換裝訓練，規劃興建「次口徑靶場」等2項設施。國防部表示，已完成接訓課程流路排定，區分專長訓練階段，可運用長安營區現有場地及設施調節施訓。戰車駕駛訓練階段，結合長安營區現有場地，實施戰車「基本駕駛」、「高級駕駛」、「戰鬥駕駛」等共計3類課程。而後續亦會定期召開「施工協調會」，結合軍事訓練期程，調配施工順序及訓練場地，確保在不影響施工進度下，能如期如質進行。

裝訓部長安營區主要負責M1A2T的第一階段換裝訓練，因此包含專長訓練與駕駛訓練，當中部分可運用長安營區現有場地、設施協助施訓；而進階訓練所需要的坑子口訓場，目前仍正在興建中，主體工程已完成29.24%，其中第一射擊台規劃本月可完工，並接續在6月實施戰車砲射擊。

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