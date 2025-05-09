時隔17年仍懸而未果 國防部長顧立雄主持蔡學良追思會

國防部於今（9）日舉辦了蔡學良中士的追思會，肯定家屬對空軍的關心，並由部長顧立雄會見家屬聽取訴求。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕2008年空軍防空部隊蔡學良中士頭部中彈身亡，至今家屬仍未獲得可信的解釋，日前蔡媽媽再向總統賴清德當面陳情，希望查明真相。對此，國防部於今（9）日舉辦了追思會，肯定家屬對空軍的關心，並與部長顧立雄會見表達訴求；顧立雄表示，藉由追思會，希望提醒大家珍惜同袍情誼，並將憾事經驗化為持續進步與改革的力量。

據軍媒《軍聞社》報導，國防部長顧立雄今日率空軍司令鄭榮豐上將、國防部參事石文龍中將、政戰局長陳育琳中將等人，前往空軍松山基地指揮部，出席「故空軍中士蔡學良追思會」獻花致意，並向家屬表達誠摯的關懷與慰問。生命權平等協會理事長林志豪等各界人士亦齊聚一堂，追憶蔡學良生前以青春之齡，投身軍旅的付出。

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17年前，時任防空飛彈部隊中士的蔡學良，至台東太平營區靶場進行T65K2步槍射擊訓練，中途卻突然頭部中彈當場身亡；軍方事後迅速以飲彈自裁結案，但家屬蔡媽媽仍無法相信，且諸多疑點讓家屬為此事奔走多年，目前此案重新在台東地檢署「深入查明中」，8月底前會將報告回復監察院。今年初，總統賴清德至台東參拜時，蔡媽媽再向賴總統陳情，而獲得總統接見聽取訴求。

17年前，時任防空飛彈部隊中士的蔡學良至台東太平營區靶場進行T65K2步槍射擊訓練，中途卻突然頭部中彈當場身亡，而此事真相至今仍有待定奪。圖為今日追思會場。（軍聞社提供）

有鑑於此，國防部舉辦了這場追思會，並與家屬會談。顧立雄致詞時表示，「願學良安息，也願我們每個人，都能記住傷痛，將它化為堅持與改變的力量。」他指出，學良的母親蔡媽媽，藉由追思會，提醒大家珍惜同袍情誼；她用為母則強的韌性，將思念愛子的慈愛，轉化為關心空軍，乃至關心國軍的大愛，希望能讓官兵安心於部隊服役。

顧部長強調，自從就任國防部長以來，時刻期盼國軍要從經驗中學習與改進，讓社會重拾對國軍的信任與信心。蔡學良的媽媽尤瑞敏女士也感謝賴總統的關心與重視，以及國防部在學良離世17年後，特別促成這場追思會；她表示，期盼他（學良）的奉獻與犧牲，能夠推動軍中改革，讓官兵更安全、更被珍惜，使兵役制度更加完善與安全。

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