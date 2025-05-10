由T-34型機直接換裝勇鷹高教機 首批班隊結訓掛上單飛臂章

首批自T-34型機直接換裝勇鷹高教機的8位學員，9日獲頒單飛臂章暨證書，指揮官吳少將恭賀全體學員順利通過單飛測驗，完成階段性訓練目標，邁出飛行生涯的重要一步。（資料照／記者劉宇捷攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍戰機飛行員訓練已由「3階段、3機種」精進為「3階段、2機種」，並以勇鷹機承擔起戰鬥組、部訓組飛行學員的訓練機任務，首批接受勇鷹高教機「戰鬥組」飛行訓練的8位學員，在今年3月底執行換裝訓練的開飛任務後，9日舉行單飛臂章暨證書頒授典禮。

空軍過去是以「3階段（基本組、戰鬥組、部訓組）、3機種（T-34初教機、AT-3高教機、F-5部訓機）」模式訓練戰機飛行員，飛行學員先在「基本組」以T-34C初級教練機進行基本飛行訓練，隨後同樣在岡山基地「戰鬥組」接受AT-3高教機的分科訓練，再到志航基地「部訓組」以F-5戰機進行進階戰鬥飛行訓練，完訓後依成績及個人意願分發至各戰鬥機部隊。

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飛訓部指揮官吳少將與戰鬥組教官、勇鷹學員合影。（圖：軍聞社提供）

隨著F-5戰機卸下作戰任務丶分批除役，以及勇鷹高教機取代AT-3高教機飛訓任務後，空軍戰機飛行員訓練已由「3階段、3機種」精進為「3階段、2機種」，基本組學員仍由T-34初教機訓練，勇鷹高教機則承擔起戰鬥組、部訓組飛行學員的訓練機任務。

空軍飛行訓練指揮部9日舉行112-乙班單飛臂章暨證書頒授典禮，由指揮官吳少將主持，並親自為學員掛上單飛臂章，恭賀全體學員順利通過單飛測驗，完成階段性訓練目標，邁出飛行生涯的重要一步。

空軍表示，作為首批自T-34型機直接換裝勇鷹高教機的班隊，學員們在教官的悉心指導下，憑藉堅定意志與努力，克服重重挑戰，順利達成「全員通過」單飛測驗的重要里程碑，展現出空軍健兒堅強毅力與專業精神，也凸顯新一代飛行員堅實的戰力與發展潛力。

吳指揮官為學員頒授單飛臂章。（圖：軍聞社提供）

吳指揮官為學員頒授單飛證書。（圖：軍聞社提供）

學員通過單飛測驗，掛上榮譽的單飛臂章。（圖：軍聞社提供）

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