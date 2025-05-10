自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

海鯤模糊仗...12日有先出海暖身可能性？ 實際「海測」傳最快下旬後

2025/05/10 12:15

最新消息顯示，海鯤號12日開始實際海上測試似乎是不太可能的事；不過，是否有先出海暖身、了解海況，而非實際進入「海試」的可能性，仍有待進一步商確。（資料照）最新消息顯示，海鯤號12日開始實際海上測試似乎是不太可能的事；不過，是否有先出海暖身、了解海況，而非實際進入「海試」的可能性，仍有待進一步商確。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕自海鯤號潛艦有望最快於下周一開始出海測試後，多方消息讓外界霧裡看花，現階段無法排除實際開始「海上測試」前，有「出海」試航的可能性。就實際海試（SAT）而言，國防立委王定宇昨日表示，據他了解這個日期應該不正確；後續亦有消息更動，知情人士推估海試最快可能落在本（5）月下旬至6月初。至於海鯤號是否會於12日航出高雄港出海，仍有存疑。

目前海鯤號帆罩上的鷹架、及船身周圍的活動浮台都已移除，似乎有準備出海的跡象。原定消息指出，若天氣與海象狀況許可，該艦最快會於12日（下週一）一早可以出海進行下一階段海上測試。不過，熟知國防事物的立委王定宇，後續對此回應，這個「日期應該不正確」。

有關海鯤號海試日期的爭論，後續又有相關消息人士表示，海鯤艦即將進行海上測試，「較有可能」開始海測的時間點，將落在5月底或6月初之間；海測初期會進行數次浮航，之後進行潛航的一系列測試，屆時會安排海上與空中戒護兵力，確保過程順利。

儘管目前外界對海鯤號的一舉一動越來越霧裡看花，但12日開始實際海上測試似乎是不太可能的事；不過，是否有先出海暖身、先行了解海況，而非實際進入「海試」的可能性，仍有待進一步商確。畢竟依軍方的習慣，在正式活動前至現地跑趟流程，似乎是可能且合乎習性的作為。

海鯤號如此神秘，不難聯想到去年9月M1A2T來台前的各種消息聲浪。不過無論如何，海鯤號近期的動態確實離海試階段不遠了。至少海軍日前在記者會中強調，重要的目標條件是「備便出海」，不是以時間為優先；但考量潛艦後續艦預算，國軍仍已今年9月30日完成海鯤號海測為目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中