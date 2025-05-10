海鯤模糊仗...12日有先出海暖身可能性？ 實際「海測」傳最快下旬後

最新消息顯示，海鯤號12日開始實際海上測試似乎是不太可能的事；不過，是否有先出海暖身、了解海況，而非實際進入「海試」的可能性，仍有待進一步商確。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕自海鯤號潛艦有望最快於下周一開始出海測試後，多方消息讓外界霧裡看花，現階段無法排除實際開始「海上測試」前，有「出海」試航的可能性。就實際海試（SAT）而言，國防立委王定宇昨日表示，據他了解這個日期應該不正確；後續亦有消息更動，知情人士推估海試最快可能落在本（5）月下旬至6月初。至於海鯤號是否會於12日航出高雄港出海，仍有存疑。

目前海鯤號帆罩上的鷹架、及船身周圍的活動浮台都已移除，似乎有準備出海的跡象。原定消息指出，若天氣與海象狀況許可，該艦最快會於12日（下週一）一早可以出海進行下一階段海上測試。不過，熟知國防事物的立委王定宇，後續對此回應，這個「日期應該不正確」。

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有關海鯤號海試日期的爭論，後續又有相關消息人士表示，海鯤艦即將進行海上測試，「較有可能」開始海測的時間點，將落在5月底或6月初之間；海測初期會進行數次浮航，之後進行潛航的一系列測試，屆時會安排海上與空中戒護兵力，確保過程順利。

儘管目前外界對海鯤號的一舉一動越來越霧裡看花，但12日開始實際海上測試似乎是不太可能的事；不過，是否有先出海暖身、先行了解海況，而非實際進入「海試」的可能性，仍有待進一步商確。畢竟依軍方的習慣，在正式活動前至現地跑趟流程，似乎是可能且合乎習性的作為。

海鯤號如此神秘，不難聯想到去年9月M1A2T來台前的各種消息聲浪。不過無論如何，海鯤號近期的動態確實離海試階段不遠了。至少海軍日前在記者會中強調，重要的目標條件是「備便出海」，不是以時間為優先；但考量潛艦後續艦預算，國軍仍已今年9月30日完成海鯤號海測為目標。

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