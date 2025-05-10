對美重大軍購特別預算採單獨編列 傳總額度上看5000億元

我國空軍爭取採購6架E-2D預警機，圖為美軍同型機自航艦起飛情形。（路透檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，其中的1500億為強化國土安全韌性項目，由國防部及海委會來執行，政府高層人士今天指出，我國計畫向美採購多項重大軍購案，會另行單獨編列特別預算，與國土安全韌性項目特別預算的項目及用途並不相同，兩者有所區別。

至於重大軍購案特別預算的總額度會到多少？政府高層人士說，為達到國防預算占GDP3%的承諾，國防部已向行政院提出規劃，並與美方進一步洽談當中，部分我們想要採購的項目，美方還在思考評估當中，因此總額度會達到多少，應該有調整空間，但他表示，總額度可能會上看3000億至5000億元台幣，並採5年期程編列，平均每單年期程為600億至1000億元額度，將會在立法院下個會期前送交立法院審議。

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對於有哪些軍事裝備項目會納入特別預算之內，眾所關切的MH-60R海軍新型反潛直升機，以及空軍E-2D「先進鷹眼」預警機，美方是否同意出售給台灣？高層人士說，相關項目都還在緊密討論中，時機成熟就會對外說明。

美國海軍「MH-60R」直升機。（路透）

行政院發言人李慧芝在本月7日表示，強化國土安全韌性刻不容緩，期望立院支持特別條例中強化國防基礎建設、提升海巡執法量能及加強資安防護預算，提升國家防衛韌性。政院提出的強化安全韌性特別條例草案當中，有關國土安全韌性所規劃的1500億元，是在國際情勢多變的此時，強化國家防衛能量的重要預算。

她表示，政府擬透過特別預算提升國軍的基礎建設，包括整建各式庫儲設施，建立飲用水、供油、供電備援能量；政府也將規劃新建不同任務所需無人載具，以加強近岸至24浬內海域立體偵巡能量，增進目標偵知識別，與即時應處效益；特別條例也籌劃新建海巡巡防艦艇，並強化艦艇勤務執行的功能，藉此提升應對中國海上灰色地帶侵擾，及可在惡劣天候下的出勤效能。

除提升硬體設備以抵禦物理上侵擾外，政院表示，台灣也需要儘速強化資通安全韌性，希望透過特別條例來規劃建構「國軍共同協作平台」以整合多重來源資料；「擴大雲端服務及整合即時通訊」以支援前線即時通聯、強化互通性及提升安全性，「建構雲端資料中心」強化備援及韌性，以確保緊急狀況下，仍可維持核心功能運作；「提升資安防護能量」以確保關鍵系統與服務能穩定運行。

海委會規劃新造海巡艦艇計畫，已列入4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」內。圖為國造海巡「雲林艦」。（資料照，記者李惠洲攝）

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