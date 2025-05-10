創歷史新紀錄 國防部在115年度同時執行4項特別預算

「新式戰機採購特別條例」為空軍採購66架F-16 KLK70型新式戰機採購的預算，全案總金額編列 2472億3883萬元，115年度為最後一個年度，編列398億5486萬1千元。圖為F-16 BLK70性能諸元。（記者方瑋立整理製表）

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院提出內含國防部項目丶總規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，加上向美採購多項重大軍購案單獨編列特別預算預計將在8月底定，都要在115年度啟動，軍方人士今天說，連同目前執行中的2項特別預算，115年度仍有預算項待執行，國防部屆時將創下歷史新紀錄，在115年度將同時執行4個軍事特別預算案。

「新式戰機採購特別條例」為空軍採購66架F-16 KLK70型新式戰機採購的預算，全案總金額編列 2472億3883萬元，115年度為最後一個年度，編列398億5486萬1千元，至於雄三丶弓三飛彈等國造武器系統進行量產的「新式戰機採購特別預算」，總金額為2373億元，115年度為最後一個年度，需執行283億餘萬元。

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雄三丶弓三飛彈等國造武器系統進行量產的「新式戰機採購特別預算」，總金額為2373億元，115年度為最後一個年度，需執行283億餘萬元。圖為雄三飛彈發射。（軍聞社提供）

此外，行政院日前提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，其中的1500億為強化國土安全韌性項目，由國防部及海委會來執行。執行期程則是自114年3月12日起至116年12月31日止。1500億元額度中，國防部及海委會各有多少額度，會在政院提出特別預算案時一併說明。

在單獨編列的美採購多項重大軍購特別預算部分，將會在特別條例草案送交立院審議後，再進一步提出特別預算草案，政府內部傳出，總額度可能會上看3000億至5000億元台幣，並採5年期程編列，平均每單年期程為600億至1000億元額度，但額度及計畫項目要視與美方洽談的結果而進行調整。

我國空軍亟需採購E-2D空中預警機，期望能列入新一波的對美重大軍購特別預算項目內，但台美尚在討論中，是否同意售台尚待做最後確定。圖為美軍同型機自航艦起飛情形。（路透檔案照）

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