台灣應警惕！ 印巴空中大混戰 為中製PL-15飛彈等武器提供實戰經驗

巴基斯坦空軍近年在中國協助下進行戰術革新,由中方提供的整合式作戰網路,同時中國也透過印巴衝突,為PL-15等武器進行實戰驗證,以利升級;台灣應當深思。(圖片取自巴基斯坦空軍臉書)

羅添斌/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕印度、巴基斯坦邊境近日再爆發激烈空中衝突,外媒報導多架戰機進行長時交戰,目前畫面顯示,印度空軍至少損失1架「飆風」(Rafale)與1架MiG-29戰機。而同時,印方也發現數枚中國「霹靂-15」(PL-15)空對空飛彈殘骸,引發國際關注;這也代表了這些中國武器、戰術獲得實戰測試經驗,對可能的台海行動將更為成熟,我方應有警惕。

印方捕獲了一枚相對完整的PL-15E(PL-15出口版)殘骸,供西方世界有機會研究這款中國的新型中長程空對空飛彈。PL-15具有主動雷達導引、抗干擾能力、雙向數據鏈更新等特點,射程至少145公里,明顯優於印度現役俄製R-77。其出口型PL-15E具備「射後不理」能力,發射後可由其他平台提供導引訊號,提升中遠距命中率。

PL-15具有主動雷達導引、抗干擾能力、雙向數據鏈更新等特點,射程至少145公里,搭配其他資訊共享能力,允許戰機在無需開啟雷達的狀態下,由第三方協助導引飛彈,大幅提升遠距攻擊力。(圖片擷取自@Defence_PK99的X帳號)

巴基斯坦空軍近年在中國協助下進行戰術革新,透過中國提供的整合式作戰網路,殲-10CE與JF-17「梟龍」等主力戰機,並與空警-200預警機、地面防空系統如紅旗HQ-9協同運作,實現跨平台目標鎖定與火力分配。這種模式允許飛機在無需開啟雷達的狀態下由第三方導引發射飛彈,大幅提升打擊精度與突防能力,並能在視距外即對敵方戰機造成致命威脅。

此次衝突中,巴方疑似使用了中國提供的數據共享戰術,廣泛投入PL-15E成功威脅,甚至疑似擊落印方先進戰機,顯示中國飛彈技術、戰術已不再只侷限於紙上談兵。

