台灣應警惕！ 印巴空中大混戰 為中製PL-15飛彈等武器提供實戰經驗

巴基斯坦空軍近年在中國協助下進行戰術革新，由中方提供的整合式作戰網路，同時中國也透過印巴衝突，為PL-15等武器進行實戰驗證，以利升級；台灣應當深思。（圖片取自巴基斯坦空軍臉書）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕印度、巴基斯坦邊境近日再爆發激烈空中衝突，外媒報導多架戰機進行長時交戰，目前畫面顯示，印度空軍至少損失1架「飆風」（Rafale）與1架MiG-29戰機。而同時，印方也發現數枚中國「霹靂-15」（PL-15）空對空飛彈殘骸，引發國際關注；這也代表了這些中國武器、戰術獲得實戰測試經驗，對可能的台海行動將更為成熟，我方應有警惕。

印方捕獲了一枚相對完整的PL-15E（PL-15出口版）殘骸，供西方世界有機會研究這款中國的新型中長程空對空飛彈。PL-15具有主動雷達導引、抗干擾能力、雙向數據鏈更新等特點，射程至少145公里，明顯優於印度現役俄製R-77。其出口型PL-15E具備「射後不理」能力，發射後可由其他平台提供導引訊號，提升中遠距命中率。

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PL-15具有主動雷達導引、抗干擾能力、雙向數據鏈更新等特點，射程至少145公里，搭配其他資訊共享能力，允許戰機在無需開啟雷達的狀態下，由第三方協助導引飛彈，大幅提升遠距攻擊力。（圖片擷取自@Defence_PK99的X帳號）

巴基斯坦空軍近年在中國協助下進行戰術革新，透過中國提供的整合式作戰網路，殲-10CE與JF-17「梟龍」等主力戰機，並與空警-200預警機、地面防空系統如紅旗HQ-9協同運作，實現跨平台目標鎖定與火力分配。這種模式允許飛機在無需開啟雷達的狀態下由第三方導引發射飛彈，大幅提升打擊精度與突防能力，並能在視距外即對敵方戰機造成致命威脅。

此次衝突中，巴方疑似使用了中國提供的數據共享戰術，廣泛投入PL-15E成功威脅，甚至疑似擊落印方先進戰機，顯示中國飛彈技術、戰術已不再只侷限於紙上談兵。

Lol

Fully intact Chinese PL-15 long range air-to-air missile recovered from Hoshiarpur, Punjab.



Failed to detonate with full ammunition, tells a lot about chinese products.



Pakistan bought all first copy products from China.#IndiaPakWar

pic.twitter.com/EixkIVMyXa — NeatObserver （@NeatObserver） May 9, 2025

相較之下，印度空軍雖擁有法製「飆風」等現代化戰機，但其作戰方式仍偏重於傳統的主動雷達掃描與自我導引射擊，較少實現多平台間的火控整合，印方甚至可能不知道巴方會採用此種遠程戰術，因而未有防備直接突入。儘管飆風配備先進飛彈與雷達，但其數據鏈整合程度與地面、空中平台的共通能力有限，且反制與情報共享機制不完善，在戰鬥中，印方戰機進入PL-15E的射程而未即時發現、反制，正暴露其對高節奏「視距外作戰」的應變能力不足。

最近幾波空戰顯示，巴方有效運用上述戰術優勢，展現中製武器的一種聯合使用方式。對中方而言，這等同於一次實兵驗證，補足長年缺乏的實戰經驗詬病；過去中製武器常被質疑僅是紙面性能，缺乏戰場測試，然而隨著PL-15E等裝備於高強度交戰中的穩定表現，不僅使中方未來能對武器進行改良升級，也變相提升了在國際軍火市場的可信度。

印度空軍雖擁有法製「飆風」等現代化戰機，但其作戰方式仍偏重於傳統的主動雷達掃描與自我導引射擊，較少實現多平台間的火控整合。圖為印度飆風戰機空中加油。（圖片取自印度空軍臉書）

然而反觀台海作戰，若中國未來對台動用類似作戰模式，台灣空軍勢必將面臨敵射程遠離我打擊範圍的困境。台灣目前雖擁有F-16V與IDF等主力戰機，但在中長射程的空對空飛彈打擊、數據鏈整合，以及防空系統整合方面仍具挑戰，特別是面對搭載AESA雷達與數據共享能力的中國戰機編隊時，若未能早期預警、啟動聯合作戰，台灣將在視距外交戰中面臨挑戰。

中國武器系統藉由印巴衝突，實戰驗證其戰術作為與裝備，不僅是獲得珍貴作戰數據，也有助解放軍未來優化設計與作戰流程，使解放軍擁有更成熟的技術能夠對付美製武器；這對未有現代作戰經驗的台灣來說，是一大隱憂。

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