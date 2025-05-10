我MQ-9B明年開始交機 將與美方共同評估無人機掩體設施

空軍向美採購的4架MQ-9B高空偵察無人機將於明年起開始到貨，掩體工程也計畫於今年底前完工。（圖片擷取自通用原子的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／台北報導〕空軍向美採購的4架MQ-9B高空偵察無人機將於明年起開始到貨，然而，空軍在部署規劃中卻將這4架飛機都集中在同一個超大棚廠內，讓立委驚呼：若遭到攻擊，恐怕4架會全部掛掉。對此空軍最新回應，掩體設施後續將會再由「美方共同評估」可行性，現階段工程可計畫於今年（114）年年底前完工。

我國斥資217億2254萬元向美採購4架MQ-9B無人機，將於明（115）、後（116）兩年逐步交付予我國。然而，立法院外交國防委員會去年在審查今年度預算時發現，空軍規劃將這4架高價值的無人機，全部放在同一座棚廠內，讓立委大為吃驚，並認為分散才有更高的存活率，因此凍結今年度「高高空無人機系統」中5億元的預算，並要求空軍提出報告說明，經同意後始得動支。

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對此，空軍在近期送交立法院的解凍報告中回應，目前已於去（113）年5月簽約興建，依需求規劃新建導控大樓、無人機棚廠、停機坪與滑行道等4項設施，現階段執行工項為細部設計及基礎結構工程，預計可於今（114）年底前完工。另外，空軍持續與駐美團及美空軍專案辦公室保持聯繫，藉各項會議等時機管制無人機系統的產製與交運，確保如期獲裝無虞。

有關立委質疑的4架全放在一起，空軍報告表示，將持續依作戰實際需求，與「美方共同評估無人機掩體設施興建可行性」。圖為美方MQ-9B與棚廠。（圖片取自DVIDS）

有關立委質疑的4架全放在一起，空軍報告表示，將持續依作戰實際需求，與「美方共同評估無人機掩體設施興建可行性」。另外，空軍也會依國防戰略指導與作戰需求，已完成兵力分散部署規劃，並依臺海戰場環境汲取美方使用經驗，完善戰力防護及戰力保存作為。

美方在2020年11月同意這項「高高空無人機系統」軍售案，包含了4架MQ-9B無人機和2套地面控制系統，總價值約4億6700萬美元；若連同國內設施工程、配合款在內，全案為217億2254萬元。其中這4架為「偵蒐型」，並未包含任何武裝，但外界認為該機未來有改裝加掛武器的潛力。

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