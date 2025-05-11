普廷拋震撼彈 提議5/15在伊斯坦堡與烏克蘭「直接談判」

俄羅斯總統普廷11日凌晨拋出震撼彈，提議5月15日與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡舉行直接會談，且不設任何前提。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，烏克蘭及英國、法國、波蘭10日發表聲明，要求俄羅斯接受從12日開始「無條件停火30天」的提議，若俄方不接受，將對其實施聯合制裁。俄羅斯總統普廷10日深夜拋出震撼彈，提議5月15日與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡舉行直接會談，且不設任何前提。

根據《路透》報導，普廷透過克里姆林宮發表的聲明指出：「在2022年中斷談判的不是俄羅斯，而是烏克蘭，儘管如此，我們仍建議基輔當局在沒有任何先決條件的情況下恢復直接談判。」普廷表示，提議已經擺在桌面上，現在的決定權是掌握在基輔當局及其領導人手中，「他們似乎受到個人政治野心驅使，而不是為了人民的利益」。

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普廷強調：「我們致力於與烏克蘭進行談判，目的是為了解決衝突的根本原因，並從歷史長遠的角度建立持久而穩定的和平。」普廷指出，俄方不排除在談判期間，可能針對一些新的停火協議達成共識，「一個真正的停火協議」，而這樣一個由俄羅斯與烏克蘭方面都遵守的真正停火，將會是邁向長期、可持續和平的第一步，而不是武裝衝突持續的序幕。

普廷重申：「俄羅斯準備在沒有任何先決條件的情況下展開談判。目前軍事行動仍在進行，戰爭還在持續，我們提議恢復先前的談判，那些談判並非由我們中止。這有什麼問題嗎？如果有人真的想要和平，那他們不可能不支持這提議。」

普廷在聲明中指責烏克蘭，稱俄羅斯曾多次提出停火協議，但基輔當局從未對俄方提出的任何停火協議做出回應，在先前宣布停火的3天內，烏克蘭曾5度試圖攻擊俄羅斯邊境。針對烏克蘭與西方盟友的「停火30天」提議，普廷則是沒有多做回應。

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