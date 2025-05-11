保有「戰略模糊」 德總理梅爾茨：未來將減少公開援烏細節

德國總理梅爾茨在訪問基輔時提到，德國將持續支持烏克蘭，但未來將減少公開對烏軍援的相關資訊。（歐新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國、德國、波蘭與英國的領導人10日聯合造訪烏克蘭首都基輔，試圖推動烏俄30天停火協議。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在訪問基輔時受訪提到，德國將持續支持烏克蘭，但未來將減少公開對烏軍援的相關資訊。外界研判，此舉是為了避免給予俄羅斯戰略優勢。

綜合外媒報導，梅爾茨接受德國RTL電視台及「N-tv」訪問時提到，在他的領導下，未來有關武器交付、口徑、武器系統等問題的爭論，將不會再受到公眾關注。知情人士先前曾向《路透》透露，有關向烏克蘭交付武器系統的相關公開資訊將被減少，藉此實現「戰略模糊性」，防止俄羅斯獲得任何戰略優勢。

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梅爾茨強調，對烏軍援議題雖然還是具有公共關注價值，但出於行動安全的考量，現在保密需求已高過公開透明，未來所有關於軍事援助的類型和數量等決策，仍會在聯邦內閣內部討論做決定，並與國際夥伴密切協商。

針對外界關注德國可能向烏克蘭提供「金牛座」（Taurus）遠程巡弋飛彈的猜測，梅爾茨並沒有證實或否認。

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