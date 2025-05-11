國軍玩3D列印！不只做飛彈零件 還要設「一站式系統」給偏遠駐軍用

中科院、軍備局近年投入3D列印（積層製造）技術，實際運用於飛彈產製之上。圖為雄風二型反艦飛彈的模型。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部因應大量軍備與零組件產製，近年鑽研於積層製造技術（3D列印），根據國軍最新一份預算解凍報告所述，中科院2021年起陸續完成常規積層生產應用技術開發，用於軍用渦輪扇引擎零組件等，未來將尋求技術突破，用於1公尺以上飛彈油箱等領域，甚至研發「移動一站式」積層製造系統，解決偏遠軍事基地的軍工零件供應問題。

根據國防部上周送至立法院、攸關軍備局「次世代先進製造關鍵技術開發計畫」的預算解凍報告提及，中科院於2021年至2024年的相關前期計畫，已完成常規尺寸的積層生產應用技術開發，協助各式武器系統產製零件，並用於引擎機匣、致動器座、發動機回油管、渦輪噴嘴葉片、漩流器等。

報告敘述，包括軍用微型渦輪引擎的耐久與飛行測試、零件整合工作、軍用渦輪扇引擎機匣研製與組裝，都與這項先期計畫有關。比對報告所述名詞與已曝光的國防科研技術，報告提及的「軍用微型渦輪引擎」，應與部分飛彈有關。

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漢翔公司產製的「勇鷹」高教機。（資料照，記者劉宇捷攝）前期計畫的軍種單位與民間企業推廣應用部分，報告提到，國軍已協助負責軍機保修、零組件籌獲的空軍第三後勤指揮部，建立積層製造產製能量，解決消失性商源零件問題，同時協助漢翔公司產製液壓歧管等5項高教機零件。

至於軍備局今年起執行的「次世代先進製造關鍵技術開發計畫」，這份預算解凍報告陳述，未來將著重於「滑軌型大型化指向性能量層級（DED）」製造系統與製程開發，藉此建立可產製單邊超過1公尺的工件能量，並投入「次世代粉床熔融（PBF）技術製程開發」，藉此突破PBF技術400立方公厘的成型大小限制，未來將應用於1公尺以上的飛彈油箱製作等。

國防部參照外國案例，研究「移動一站式」金屬積層製造設備，可望滿足偏遠地區駐軍的後勤需求。（翻攝自國防部預算解凍報告）另外，考量偏遠地區駐軍的後勤需求，報告提到，未來將參考美國國防部的積層製造發展策略，建立「移動、一站式」的金屬積層製造設備，比起前期技術礙於定點製作、高度環境要求，新系統可整合軍事工作站部署能量、國際既有積層製造技術，運用移動式工廠的創新概念，使零件在需求現場直接製造，協助軍種解決偏遠軍事基地的軍工零件供應問題。

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