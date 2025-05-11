英「暴風之罩」無人機創電戰新局 國防院學者：我可籌建或尋求合作

暴風之罩無人機可製作假目標，欺騙敵軍雷達。（取自英國皇家空軍網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕英國皇家空軍近期正式啟用名為「暴風之罩」（StormShroud）的電戰無人機，可望與F-35B等有人戰機並肩作戰，干擾、混淆敵軍的雷達。對此，國防院學者高志榮近日評析，這行無人機在烏克蘭戰場充分驗證，累積飛時破萬，我國亦可籌建該型機，甚至與原廠合作，強化國家無人機發展能力。

（以下為國防院網路安全與決策推演研究所委任助理研究員高志榮撰述，「英國電戰系統「暴風之罩」無人機服役之我見」原文，本報獲國防院同意全文轉載）

前言

軍聞網站「Army Recognition」2日報導，英國皇家空軍（Royal Air Force,RAF）「暴風之罩」（StormShroud）無人機近期已服役，將發揮先進電戰干擾技術，與有人戰機搭配、提升「有人∕無人組合」（MUM-T）效能，鞏固航空電戰（EW）戰力優勢。其系統特性及戰場運用情況殊值關注，本文將以StormShroud無人機簡介、俄烏戰場運用對我制空作戰影響及政策建議，分述如後。

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StormShroud無人機簡介

英國近年積極推動「自主協作平臺」（Autonomous Collaborative Platform, ACP）忠誠僚機計畫，該計畫以英、葡「Tekever」公司的「AR3」無人機，加裝BriteStorm EW套件而成StormShroud無人機，並於3月下旬編入第216中隊，與 F-35B及「颱風」等有人戰機遂行協同作戰任務。

一、翼展3.5公尺，長度1.9公尺。

二、最大起飛重量25公斤，有效載荷能力4公斤（內載電戰系統2.5公斤）。

三、飛行時間在垂直起降運作為8小時∕軌道彈射為16小時。

四、最高飛行高度3,600公尺（11,808呎），巡航速度75-90公里∕時。

五、通信指揮鏈路範圍100公里。

六、地面控制站或戰機指揮控制。

七、回收方式：垂直落地、降落傘、安全氣囊、攔截網或地、水面著陸。

八、具有雙側視合成孔徑、電子光學（EO）及紅外線（IR）偵照能力，該公司所有無人系統均可互相通聯運作。

BriteStorm EW 套件，整個系統重2.5公斤，是一種尺寸小、重量輕和高功率的系統，可與無人機 （UAV）整合，它採用 Leonardo 的數位射頻記憶體（DRFM）技術，可快速截收敵方雷達訊號，並執行電戰攻擊，發射接收模組可在 A 至 J 波段頻率範圍（0-20GHZ）內進行訊號干擾，其模組化組件可因應新威脅而快速更新及升級。其除可干擾敵方雷達系統、執行防空壓制等任務外，也可以電子訊號製造假目標，混淆、誘騙敵方雷達，提升有人戰機戰力與存活率。

俄烏戰場運用對我制空作戰影響

烏克蘭軍方已運用StormShroud無人機，在烏俄戰場進行情監偵等任務，驗證實戰效能與可靠性，累計飛行時間已超過1萬小時。StormShroud 是根據烏克蘭戰爭的經驗而開發的，它經過戰場驗證的干擾技術，能有效欺騙敵雷達追蹤，可使英國皇家空軍颱風戰機能隱匿其戰術行動。

制空作戰類型可分為攻勢制空（OCA）及守勢制空（DCA），攻勢以反制及阻絕作戰為主，在其他戰機執行掃蕩及掩護下進行，反制敵飛彈陣地、指揮所及機場等目標，阻絕任務以敵港口、交通要道（橋樑）、補給及人裝集結（裝載船運）為主， 守勢作戰則以空中戰鬥巡邏及防空作戰為主。

StormShroud無人機在攻勢作戰中之角色，可以其較小之低雷達截面積部署於台海，並於攻擊發起時，對敵防空飛彈系統採欺騙式干擾，製造假目標，使對方防空體系混淆，掩護打擊機群達成攻擊。守勢作戰為防敵戰機進襲，在我防空飛彈及戰機交互接戰運用下，將StormShroud無人機部署在本島上空，敵機進入台海中線，即對其雷達實施干擾，掩護我軍作戰。平時在海峽上空，亦可對當面及海面執行情監偵作為，增強掌握解放軍及海警動態，強化整體應變作為。

政策建議

英國近年積極推動的ACP計畫，其StormShroud無人機已在俄烏戰場獲得相當多的經驗，並已達成熟部署階段，我國可做為應變運用之參考，提供政策建議如後。

一、持續關注StormShroud無人機系統運作情況及發展。

二、建議我國可籌建StormShroud無人機，加強灰色地帶及軍事作戰等行動應處。

三、我國可與英國TEKEVER公司建立合作，強化國家無人機發展能力。

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