俄準備再射洲際飛彈？ 關閉飛彈試驗場空域引發關注

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭後，也曾於同年10月間試射1枚RS-24「亞爾斯」洲際彈道飛彈。（美聯社檔案照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防媒體《Militarnyi》10日報導導，俄羅斯已對其卡普斯京亞爾（Kapustin Yar）飛彈試驗場，發布臨時空域關閉通知，是否代表俄國可能再進行洲際彈道飛彈試射，引發外界擔憂。

這篇報導引述俄國官方「飛航公告（NOTAM）」指出，俄羅斯聯邦將於當地時間5月12日至13日，每日上午6時至下午4時（台灣時間同日上午11時至晚間9時），限制該試驗場上空所有空中交通，限制高度從地面至無上限。觀察家認為，此等限制參數符合彈道飛彈的飛行模式。

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該媒體指出，過去類似的空域關閉案例，經常是長程飛彈試射的前兆。例如，2024年11月21日的一次空域關閉後，烏克蘭官員隨後證實，俄軍發射了一枚「雪松（Kedr）」（即RS-26「紅蠟樹/Oreshnik」）彈道飛彈，擊中烏國城市第聶伯羅（Dnipro）。

近期，俄方於去年12月11日至13日，以及16日至21日也曾發布NOTAM限制空域，隨後，俄羅斯在12月13日即對烏克蘭發動一波大規模飛彈攻擊，動用了彈道飛彈、巡弋飛彈以及極音速系統。這些事件使得許多國防分析師，傾向將此類空域關閉通知，與實際的作戰飛彈發射聯想起來，而非僅是例行演習。

位於俄羅斯阿斯特拉罕（Astrakhan）地區的卡普斯京亞爾試驗場歷史悠久，向來是俄國戰略飛彈研發的關鍵基地，常用於測試各類型傳統飛彈，以及具備核打擊能力的戰略武器系統。

分析師認為，如此大規模的空域關閉，特別是採取「無限制高度」的發射方式，強烈暗示俄方可能正準備進行一次長程戰略武器的試射，或是一款正在研發中的新型飛彈系統的測試。

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