自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

可反艦也能對地攻擊 傳印軍首度以「布拉莫斯」飛彈實戰攻陸

2025/05/11 13:20

「布拉莫斯」是一款可由陸、海、空、潛艦等多平台發射的中程超音速巡弋飛彈，能執行對地攻擊與反艦作戰任務。（取自DRDO官網）「布拉莫斯」是一款可由陸、海、空、潛艦等多平台發射的中程超音速巡弋飛彈，能執行對地攻擊與反艦作戰任務。（取自DRDO官網）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度媒體報導，外傳印度武裝部隊10日凌晨對巴基斯坦多處空軍基地，發動報復性精準打擊，可能首度在實戰之中，動用印度與俄羅斯合作研發的「布拉莫斯」（BrahMos）中程超音速巡弋飛彈攻擊陸上目標。若此舉屬實，將是這款兼具攻陸及反艦能力的先進飛彈，首次投入對地實戰攻擊，其性能與影響備受國際關注。

根據《印度快報》等消息，遭印度鎖定的巴基斯坦基地，包括拉菲奇（Rafiqui）、穆里德（Murid）及努爾汗（Nur Khan）等地，另有多處雷達站也遭精準彈藥攻擊。除布拉莫斯飛彈外，外傳印軍還使用了法製「鐵鎚」（HAMMER）精準導引彈藥，以及「SCALP」空射巡弋飛彈，均可由印度的飆風（Rafale）戰機搭載。

報導稱，印軍此次目標選擇謹慎，僅針對如指揮中心、雷達站及武器庫等巴國軍事設施。新德里方面上週六指控，巴基斯坦隔夜行動具「升級性」與「挑釁性」，並稱巴方從多達26處地點試圖侵入印度領空，但均遭印軍「化解」。印度同時證實，其使用「空射精準武器」攻擊巴國空軍基地。

印度陸軍上校庫雷希（Sofiya Qureshi）在記者會上表示，巴方行動已獲「有效反制與適當回應」，並重申印度「非升級承諾」，前提是巴方須對等行事。他指控，巴基斯坦使用無人機、遠程武器等攻擊平民區與軍事設施，並稱印方空軍基地受到有限損害。庫雷希同時駁斥巴方宣稱摧毀印度機場等「惡意假訊息」，並出示相關空軍基地完好的照片作為證據。

印度官方目前尚未正式確認，是否在此次攻擊中使用了布拉莫斯飛彈。此飛彈系統是由印度國防研究開發局（DRDO）、俄羅斯的動力機械科研生產聯合體（NPO Mashinostroyenia）合資成立的布拉莫斯航太公司（BrahMos Aerospace）所研發。

布拉莫斯飛彈基於俄羅斯的P-800「縞瑪瑙」飛彈（P-800 Oniks missile）研發而成，是一款可由陸、海、空、潛艦等多平台發射的中程超音速巡弋飛彈，能執行對地攻擊與反艦作戰任務，飛行速度可達2.8馬赫。若此次傳聞屬實，將是其首次對地攻擊能力的實戰驗證，對區域軍事平衡或將產生影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中