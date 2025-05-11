可反艦也能對地攻擊 傳印軍首度以「布拉莫斯」飛彈實戰攻陸

「布拉莫斯」是一款可由陸、海、空、潛艦等多平台發射的中程超音速巡弋飛彈，能執行對地攻擊與反艦作戰任務。（取自DRDO官網）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度媒體報導，外傳印度武裝部隊10日凌晨對巴基斯坦多處空軍基地，發動報復性精準打擊，可能首度在實戰之中，動用印度與俄羅斯合作研發的「布拉莫斯」（BrahMos）中程超音速巡弋飛彈攻擊陸上目標。若此舉屬實，將是這款兼具攻陸及反艦能力的先進飛彈，首次投入對地實戰攻擊，其性能與影響備受國際關注。

根據《印度快報》等消息，遭印度鎖定的巴基斯坦基地，包括拉菲奇（Rafiqui）、穆里德（Murid）及努爾汗（Nur Khan）等地，另有多處雷達站也遭精準彈藥攻擊。除布拉莫斯飛彈外，外傳印軍還使用了法製「鐵鎚」（HAMMER）精準導引彈藥，以及「SCALP」空射巡弋飛彈，均可由印度的飆風（Rafale）戰機搭載。

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報導稱，印軍此次目標選擇謹慎，僅針對如指揮中心、雷達站及武器庫等巴國軍事設施。新德里方面上週六指控，巴基斯坦隔夜行動具「升級性」與「挑釁性」，並稱巴方從多達26處地點試圖侵入印度領空，但均遭印軍「化解」。印度同時證實，其使用「空射精準武器」攻擊巴國空軍基地。

印度陸軍上校庫雷希（Sofiya Qureshi）在記者會上表示，巴方行動已獲「有效反制與適當回應」，並重申印度「非升級承諾」，前提是巴方須對等行事。他指控，巴基斯坦使用無人機、遠程武器等攻擊平民區與軍事設施，並稱印方空軍基地受到有限損害。庫雷希同時駁斥巴方宣稱摧毀印度機場等「惡意假訊息」，並出示相關空軍基地完好的照片作為證據。

印度官方目前尚未正式確認，是否在此次攻擊中使用了布拉莫斯飛彈。此飛彈系統是由印度國防研究開發局（DRDO）、俄羅斯的動力機械科研生產聯合體（NPO Mashinostroyenia）合資成立的布拉莫斯航太公司（BrahMos Aerospace）所研發。



布拉莫斯飛彈基於俄羅斯的P-800「縞瑪瑙」飛彈（P-800 Oniks missile）研發而成，是一款可由陸、海、空、潛艦等多平台發射的中程超音速巡弋飛彈，能執行對地攻擊與反艦作戰任務，飛行速度可達2.8馬赫。若此次傳聞屬實，將是其首次對地攻擊能力的實戰驗證，對區域軍事平衡或將產生影響。

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