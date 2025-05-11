國軍71萬名退伍8年至12年內後備軍人 逾4成曾受教召

國軍逐年提升後備召集能量，圖為受召的女性後輩官兵。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部近年透過擴增教召訓能、精進教召形式與內容、改善召訓編組與選員等多重方式提升後備戰力。國軍最新一份預算解凍報告內容提到，目前退伍8年內後備士兵，以及退伍12年內的軍官與士官，去年底共有31萬人、43％完訓，未來持續逐年擴增資源提升召訓比例。

隨著我國敵情威脅增溫，國軍能否發揚後備戰力備受關注，但退伍後列管期內後備軍人的召訓比例長年偏低，遭到審計部、立法院預算中心等單位多次示警。例如，審計部「民國103年中央政府總決算審核報告」內容提到，當時國軍列管的後備軍人，只有29％左右曾受教召，因此，國軍近年陸續調整教召原則提升公平性，同時擴編後備單位、籌獲足額武器裝備、新增14天教召，並將後備軍官、士官的退伍後列管期自8年延長至12年。

第四作戰區步兵第203旅步二營步一連83名教召員接受教召。（資料照，記者劉婉君攝）國防部上周送至立法院的預算解凍報告提到，國軍目前退伍8年內的後備士兵、退伍12年內的後備軍官與士官，有71萬餘人待召集，截至去年12月底為止已完訓約31萬人，占待召集人數的43％左右。

國防部報告也提到，由於三軍後備部隊仍負有新兵訓練、學校教育與兵科訓測等任務，因此，教召接訓運用各梯次流路間隔，調整訓練能量辦理。

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這份報告也提到，後備部隊逐年增加基幹能力後，自今年起，18個縣市後備旅規劃可全數採14天教召施訓，並依基幹人力補充情形，逐次提升後備軍人召訓員額。另針對三軍常備部隊納編的編實動員後備軍人，將逐年增加教召員額，針對所需訓場、彈藥、預算等實施整備，逐年擴增資源，藉此提高後備軍人召訓比例。

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