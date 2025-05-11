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台灣也買這款！ MQ-9B無人機獲英重要安全認證

2025/05/11 14:07

美國通用原子公司（General Atomics）研製的MQ-9B無人機，英國皇家空軍（RAF）將其命名為「衛士RG Mk1（Protector RG Mk1）」。（取自General Atomics官網）美國通用原子公司（General Atomics）研製的MQ-9B無人機，英國皇家空軍（RAF）將其命名為「衛士RG Mk1（Protector RG Mk1）」。（取自General Atomics官網）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國無人機製造大廠通用原子公司（General Atomics）近日宣布，其為英國皇家空軍（RAF）開發的「衛士」RG Mk1無人機（英國版MQ-9B），已獲得英國航空主管機關的關鍵安全認證，未來將可在民用空域進行常態飛行。

軍聞媒體《Breaking Defense》報導，通用原子公司在聲明中指出，這項所謂的「軍用型號認證（Military Type Certificate），意味著「衛士」無人機已通過嚴格的適航性評估。該公司表示，這項認證實際上賦予了「衛士」無人機「不受地理限制，包括在人口稠密地區上空」作業的許可。

對於通用原子公司而言，這項成就意義重大且歷時已久。該公司一直將其無人機能安全飛行於民用空域的能力，作為其在歐洲市場推廣業務的關鍵賣點。

傳統上，軍用無人機在陸地上空飛行時，尤其是在歐洲許多人口密集地區，通常必須限制在受保護的飛行走廊內活動，這是無人飛行載具的設計初衷，多以軍事目標為考量所致。

通用原子公司在聲明中表示：「這項於4月29日做出的決定，對於大型無人機系統而言，是史無前例的里程碑。」該聲明指的是英國軍事航空管理局評定日期。「這對英國來說是一項巨大成就，也是無人機系統歷史上的一個技術分水嶺。」

此項認證的核心在於一項名為STANAG 4671的北約（NATO）標準，其理念是符合此規範的無人機適航性認證，可在北約盟國間相互承認。

通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）執行長布魯（Linden Blue）曾表示，該公司在過去11年間投入了5億美元（約新台幣151億5500萬元），以使其MQ-9B無人機獲得北約安全標準的認證。

通用原子公司指出，除了英國皇家空軍外，比利時、加拿大、波蘭、日本海上保安廳、日本海上自衛隊、台灣及印度也已訂購MQ-9B系列無人機。

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