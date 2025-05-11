「無畏之盾」抵擋飛彈攻擊 北約11國、6900名官兵投身大型軍演

比利時皇家海軍路易絲．瑪麗安號巡防艦（F931）發射飛彈。（取自美軍第六艦隊臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國海軍表示，美國、英國等11個北約成員國本月進行「無畏之盾2025」（Formidable Shield 2025）聯合軍演，這場為期三周、選定北大西洋與挪威海域實施的演訓，著重於實彈射擊與防空、飛彈防禦接戰等課目。據統計，這場軍演共計有6900名官兵、27架軍機與16艘艦艇參與，藉此強化盟國之間的作業互通性及嚇阻能力。

綜合美國海軍與《英國國防期刊》等外國軍聞媒體報導，「無畏之盾2025」從5月3日起實施三周，以美軍第六艦隊為首，率領比利時、加拿大、丹麥、法國、義大利、荷蘭、挪威、西班牙、英國等9國參與，澳洲則提供感測器數據支援。這次演習著重於實彈射擊與「整合防空暨飛彈防禦」（IAMD）接戰流程演練，讓盟友間的跨國聯防、嚇阻能力與作業互通性獲得提升。

用於防空的史崔克裝甲車「斯陶特中士」參與無畏之盾軍演。（取自美軍中將拉尼夫（Christopher LaNeve）官方臉書）其中，參與演訓的國家運用北約聯合指管系統，模擬攔截無人機，彈道飛彈、亞音速與超音速巡弋飛彈等空中威脅，隨後以不同類型儎台偵測、追蹤、接戰等環節。除此之外，包括國家先進地對空飛彈系統（NASAMS），以及美軍整合4枚刺針短程防空飛彈、30公厘機砲，未來可望再裝上雷射武器的「斯陶特中士」裝甲車等地面武器，都參與這次軍演。

演習特遣隊指揮官德萬（Michael Dwan）上校表示，在高度仿真的場景之中練兵，相關訓練與收穫無可替代，且透過北約指揮體系進行訓練，能夠強化作業互通性與友盟力量，確保得以因應來自各方的任何威脅，並維持可靠的威懾態勢。西班牙皇家海軍、荷蘭皇家海軍的水面作戰艦參與無畏之盾演習。（取自美國海軍網站）

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