已購買、海軍愛用！ 新加坡增購2艘218SG潛艦最快2034年到位

新加坡海軍現役長勝級（218SG）潛艦。（取自新加坡國防部臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕新加坡持續強化水下戰力，在該國國防部長黃永宏今年3月宣布加購2艘德國製218SG潛艦之後，新加坡政府上周已與造船廠蒂森克虜伯簽署採購合約，根據新加坡政府與外國軍聞媒體訊息，這起潛艦增購案預計最快在2034年交付，屆時，將與4艘同級艦一同扛起守護航道、通訊安全重任。

新加坡原本只計畫採購4艘218SG潛艦，這型常規動力攻擊潛艦被稱為「長勝級」（Invincible, 又稱無敵級），其中，首艦長勝號（RSS Invincible）、二號艦精銳號（RSS Impeccable）已經在新加坡海軍服役，第三、第四號艦「輝煌號」、「獨特號」則預計在2028年以前交付。

新加坡政府與蒂森克虜伯代表簽署潛艦採購合約。（取自新加坡國防部臉書）考量周遭海域的海上安全、交通線與通訊無阻，新加坡國防部長黃永宏今年3月宣布，新加坡將再增購2艘「長勝級」潛艦，確保水下戰力的維繫。隨後，新加坡國防部、外國軍聞網站《海軍新聞》本月8日表示，新加坡政府與蒂森克虜伯已簽署採購合約，2艘新購潛艦預計在2034年起交付，使得新加坡海軍擁有6艘同級艦戰力。

「長勝級」潛艦為蒂森克虜伯建造的絕氣動力（AIP）潛艦，其官方型號為「218SG」，即為新加坡專屬設計的次型號，排水量約2000噸，一共有8管533公厘魚雷管，可發射重型魚雷、反艦飛彈與水雷，具備現代化、減少操作人力、適合淺海運作等優點，與我國「海鯤號」潛艦相似之處在於，「長勝級」潛艦同樣採用X型尾舵。

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