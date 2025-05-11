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母親節不平靜！30架次共機擾台 配合共艦聯合戰備警巡
國軍下午陸續偵獲中共殲-16等軍機30架次出海，其中17架次進入我空域。圖為殲-16同型機。（資料照，國防部提供）
〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（11）日表示，國軍自今日下午2時48分起，陸續偵獲中共「殲-16」、「空警-500」等30架次共機出海活動，其中17架次逾越台海中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。
國防部表示，國軍自今日下午2時48分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機、直升機及無人機共30架次出海活動，其中17架次逾越台海中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南空域，配合艦艇執行「聯合戰備警巡」。
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國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。