印巴空戰掉寶！中製飛彈無損落地 印度撿到軍情大禮包

上週傳出一枚幾乎無損的霹靂-15飛彈尾段和其他殘骸落在印度境內。（圖翻攝自X平台）

首次上稿 05-11 23:13

更新時間 05-12 06:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度7日凌晨突然對巴基斯坦和該國控制的喀什米爾（Kashmir）地區發動空襲，隨後巴國也對印度發射報復性砲擊，雙方持續交火數天，並於兩國邊境爆發數起空戰。印度空襲後，巴國軍方隨即宣稱擊落5架印度軍機，據稱使用的是中國製最先進的空對空飛彈「霹靂-15」（PL-15）。上週就傳出，一枚幾乎無損的霹靂-15飛彈尾段和其他殘骸落在印度境內，這是有紀錄以來，霹靂-15系列首次被投入到實戰，引發關注。有美國軍事新聞平台直言，這對印度及其盟友來說根本就是「軍事情報大禮包」！

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印度7日凌晨發起代號「辛多爾」（Operation Sindoor）的軍事行動，空襲巴基斯坦及巴控喀什米爾西北部地區9處「恐怖主義基地」，宣稱此次行動是回應今年4月22日，發生在印度控制喀什米爾中、南部地區帕哈爾加姆（Pahalgam）的恐攻事件。巴國否認指控，並隨即對印控喀什米爾地區發動砲擊，事後對外宣稱擊落至少5架印度軍機，分別為3架法製「飆風」（Rafale）戰機、1架俄製米格-29（MiG-29）和1架蘇-30（Su-30）。

據稱，巴基斯坦擊落印度軍機使用的是中製殲-10戰機和巴中聯合開發的「梟龍」（FC-1/JF-17）戰機，而殲-10和梟龍裝載的武器，為具備超視距作戰能力的中國先進空對空飛彈霹靂-15。霹靂-15系列是中共研製並生產具主動雷達制導、超視距作戰與「射後不理」能力的飛彈。

根據美國軍事新聞平台「戰區」（TWZ）報導，在上週印巴邊境一場空戰中，一枚中製霹靂-15E飛彈的尾段和其他零件，「幾乎完好無損」地墜落印度旁遮普邦（Punjab）霍希亞布爾縣（Hoshiarpur）卡馬希德維村（KamahiDevi）附近，這標誌著霹靂-15系列飛彈自有紀錄以來首次投入到實戰，相關影像在網上瘋傳。TWZ表示，回收該枚號稱中國最先進空對空飛彈的任何部件，引起印度政府及其盟友極大興趣，目前尚不清楚是否有順利回收，但考慮到極有機會獲取珍貴情報，印方沒有理由不回收。

另外，印巴交火4天後，已於昨天（10日）達成全面停火協議，巴基斯坦官員與機構說，巴基斯坦領空已全面開放。

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