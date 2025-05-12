促普廷5/12起全面持久停火 澤倫斯基：我在土耳其等你

烏克蘭總統澤倫斯基。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基週日（5月11日）晚間重申，烏克蘭期望俄羅斯自5月12日起實施全面且持久的停火，並宣布他將於5月15日「親自」在土耳其等待俄國總統普廷，進行可能的和平談判。

據《烏克蘭真理報》報導，澤倫斯基透過社群平台X發文表示：「我們期待從明天（12日）開始全面且持久的停火，為外交提供必要的基礎。延長殺戮毫無意義。」他接著強硬表態：「我將親自於週四（15日）在土耳其等普廷。希望這次俄國人不會再找藉口。」澤倫斯基認為，俄方提議談判是個「好跡象，顯示俄國人終於思考結束戰爭」，並強調「任何戰爭真正結束的第一步就是停火」。

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此番表態是對普廷稍早提議的回應。普廷於11日凌晨提議於15日在土耳其伊斯坦堡與烏克蘭恢復「直接談判」。然而，在此之前，烏克蘭與盟友於10日在基輔舉行的「意願聯盟（coalition of the willing）」會議後，曾提議俄國自12日起無條件停火至少30天，但普廷對此未作回應。

美國總統川普在11日公開呼籲烏克蘭「立即」接受普廷在土耳其談判的提議，儘管克里姆林宮拒絕了基輔及其西方盟友要求的30天停火。川普是在與澤倫斯基等人通話後發表此言論。此前，「意願聯盟」五位領袖，包括澤倫斯基、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、波蘭總理圖斯克及英國首相施凱爾，在基輔會議後，已與川普進行了聯合通話。川普隨後也呼籲俄烏雙方實施30天無條件停火，否則將面臨美國及其夥伴的進一步制裁。

澤倫斯基表示，在實現全面且無條件停火至少30天後，烏克蘭已準備好進行任何形式的和平談判。土耳其總統艾多根的政府也表示，土耳其願意為達成停火與持久和平做出任何貢獻，包括提供談判平台。

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