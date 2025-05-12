CNN：川普擬收卡達747豪機 升級改裝新「空軍一號」

圖為一架機齡13年的私人波音747-8型客機，川普曾於今年2月在佛州西棕櫚灘參觀此機。CNN報導指川普政府擬接受卡達贈送的同型機作為新「空軍一號」。（美聯社）

相關新聞請見：

等不及？川普擬改原卡達747專機當「空軍一號」 奢華內裝曝光

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）11日引述兩名知情人士消息報導，總統川普政府準備接受來自卡達王室的一架豪華波音747-8型客機，該機經改裝後，將作為川普第二個總統任期內的「空軍一號」專機。川普預計於12日展開其首次重要海外訪問，行程就包含卡達首都杜哈。

請繼續往下閱讀...

報導指，鑑於一架波音747-8型客機的巨大價值，此舉不僅史無前例，更引發了重大的道德及法律問題。一名卡達官員表示，這架飛機嚴格來說是由卡達國防部贈與美國國防部，形容其更像是一項政府間的交易，而非個人贈禮。美國國防部接收後，將為總統使用需求進行安全功能升級與改裝。此消息最早由美國廣播公司新聞網（ABC News）披露。

據其中一名知情人士透露，川普及其幕僚今年稍早已在佛州棕櫚灘機場參觀過這架飛機，預計兩年內可投入使用。參觀後，川普曾向身邊人士誇耀該機的豪華程度。白宮通訊主任史蒂芬．張（Steven Cheung）當時曾發聲明稱：「川普總統正參觀一架新的波音飛機，以檢視其新的硬體與技術。」

波音公司（Boeing）一直致力於將兩架747型客機改裝為下一代「空軍一號」，但過程飽受延誤困擾。原計畫應於2022年交付，但據報導目前預計至少要到2027年才能完成。

據悉，川普對新「空軍一號」交付延遲深感不滿，甚至一度指派特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）協助加速此進程。供應鏈問題及新冠疫情期間的人力短缺，是造成延誤的部分原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法