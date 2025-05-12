獨家》國軍東海岸操演雷霆2000震撼開場 「神秘武器」等待登場

雷霆2000多管火箭劃破陰沉天際，6批共200枚火箭彈震撼發射。（記者蔡宗憲攝）



首次上稿 05-12 08:56:07

更新時間 05-12 10:45:00（更新發射彈藥數量）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍今（12）日起在恆春半島東南展開「雷霆」、「神鷹」、「神弓」年度操演，驗證精準彈藥射擊成效。清晨，陸軍砲兵部隊率先出擊，雷霆2000多管火箭劃破陰沉天際，6批共200枚火箭彈震撼發射，上午總共打6波、全部837發於上午順利完成。雖受天候不佳影響，場面仍吸引大批軍事迷冒雨記錄，讚嘆國軍火力。

雷霆2000多管火箭劃破陰沉天際，6批共200枚火箭彈震撼發射。（記者蔡宗憲攝）

備受矚目、在烏俄戰爭搶盡版面的M142「海馬斯」火箭系統，傳將首度參與演訓，惟上午因天氣惡劣，尚未見軍方部署射擊，後續動態引發關注。

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此次操演為陸軍年度精準射擊重頭戲，依慣例，「神弓」將射擊刺針防空飛彈，「神鷹」則由航特部直升機執行實彈射擊，與「雷霆」同步進行，展現三軍聯合作戰能力。

軍方表示，操演全程模擬實戰，嚴格檢驗武器性能與部隊戰備，確保國防戰力無虞。儘管天候挑戰，演訓按計畫推進，後續射擊進度將視氣象調整，預計持續數日。軍事迷熱議「海馬斯」是否登場，期盼天氣放晴一睹精準火力風采。

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