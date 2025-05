【影】可直搗巴基斯坦後院？ 印海軍公布航艦、作戰艦軍演畫面嗆聲

〔記者涂鉅旻/台北報導〕印度、巴基斯坦5月7日因喀什米爾恐怖攻擊事件而大打出手,即使兩國在美國斡旋下於10日停火,但局勢依舊緊張。印度海軍發言人官方社群平台11日發布一系列影片、照片,顯示印度「維克蘭特號」航艦與水面艦在局勢升溫前,即抵達阿拉伯海北部進行艦載機起降、飛彈射擊演訓,並放話可對巴國任何敵對行為做出果斷回應。

印度、巴基斯坦的武裝衝突導火線,為上月底於印控喀什米爾帕哈爾加姆(Pahalgam)爆發的恐怖攻擊事件,造成26人喪生,使得兩個喀什米爾主權爭議當事國之間的緊張關係急遽升溫。在數次小規模交火後,印度7日對巴基斯坦發動大規模空襲,兩國激烈空戰爆發,巴國也隨即報復。在美國介入下,印、巴才在10日停火。印度海軍「維克蘭特號」航艦與其他艦艇與阿拉伯海行動。(取自印度海軍發言人X)

不過,印度海軍在衝突爆發前,其所屬「維克蘭特號」航艦與作戰艦已到阿拉伯海北部演訓,對巴國防線施壓的意圖不言自喻。印度海軍發言人社群11日發表一系列照片與影片顯示,維克蘭特號航艦在阿拉伯海北部起降艦載機,且隨行的艦艇也進行飛彈實彈射擊,重新驗證艦艇、武器裝備的準備情況。印度海軍水面作戰艦發射飛彈。(取自印度海軍發言人X)

阿拉伯海北部即為鄰近印度、巴基斯坦的海域,巴國第二大城喀拉蚩就是這片海域的要港。印度海軍宣稱,「維克蘭特號」航艦與其他水面艦在恐怖攻擊發生後,就到阿拉伯海活動,現在仍持續於阿拉伯海北部前沿部署,保持嚇阻態勢並充分準備,有能力打擊海上與陸上目標,迫使巴國海、空軍部隊必須在港口內、鄰近海岸之處採取守勢,此舉措也可對巴基斯坦、巴國境內恐怖分子的任何敵對行動,作出果斷回應。

