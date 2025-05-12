震撼！英海軍最高將領停職受查 原因不明引發猜測

英國皇家海軍最高首長、第一海務大臣基伊上將驚傳已遭停職。（法新社資料照）〔編譯陳成良／綜合報導〕英國皇家海軍最高首長、第一海務大臣基伊上將（Adm Ben Key）驚傳已遭停職，以配合一項內部調查。英國國防部消息人士10日證實，基伊已被要求「暫離崗位」。

《衛報》報導，在5日於林蔭路（The Mall）舉行的歐戰勝利日（VE Day）80週年紀念慶典，基伊並不在高階軍官行列之中。據了解，其職務將由第二海務大臣康奈爾海軍中將（V Adm Martin Connell）全面接管，直至宣布永久接替人選。

基伊於1984年以大學儲備軍官身分加入英國皇家海軍，畢業於倫敦大學皇家哈洛威學院。在他擔任初級軍官時期，他取得了直升機飛行組員及首席作戰官資格，並在全球各地服役。他於2016年2月晉升海軍中將，後擔任艦隊司令及聯合作戰司令，直至2021年獲任命為第一海務大臣。

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在其軍旅生涯中，基伊曾指揮過四艘艦艇，分別為獵雷艦「桑當號」（HMS Sandown）、巡防艦「鐵公爵號」（HMS Iron Duke）與「蘭卡斯特號」（HMS Lancaster），以及航空母艦「光輝號」（HMS Illustrious）。他也是伊拉克戰爭老兵，在接掌海軍前曾獲美軍銅星勳章，並負責督導自阿富汗的撤軍行動。

作為海軍最高領導人，基伊同時身兼海軍參謀長及海軍委員會主席，直接向國防大臣負責海軍的作戰「效能、效率及士氣」。英國海軍去年一系列調查，揭露內部對女性的性騷擾、霸凌及攻擊事件後，基伊曾為潛艦部隊「無法容忍」的厭女文化發表無保留道歉。他當時對受害女性表示「真心致歉」，並稱「我們必須做得更好」。

英國國防部上週稍早曾對外宣稱，基伊是因「私人理由」離開，並表示，「一項調查正在進行中，現階段不宜發表評論」。

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