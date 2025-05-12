巴基斯坦無人機戰力躍進 軍事分析師：印度防空面臨新挑戰

土耳其研發的Anka無人機，是巴基斯坦引進外國無人機技術的來源之一，有助其提升空中偵察與打擊能力。（圖取自TAI官網）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一篇11日發表於印度《歐亞時報》（Eurasian Times）網站的專欄文章指出，巴基斯坦在無人機技術與戰術應用上的顯著進展，已對印度的防禦能力構成嚴峻考驗，並使印度先進防空系統的有效性受到質疑。

這篇文章由退役的印度空軍美洲豹戰機飛行員、現為軍事分析師的塔庫爾（Vijainder K Thakur）撰寫，深入剖析近期印、巴邊境模擬衝突中，所展現的無人機作戰新態勢。

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塔庫爾在其文章中強調，現代戰爭已決定性地轉向以無人機為核心，涵蓋監視、電子情報蒐集、通訊中繼，乃至自殺式攻擊等多重面向。他認為，在近期的模擬衝突中，巴基斯坦再次展現其在特定軍事領域「超越印度同行」的能力，特別是透過引進更多樣化的無人機種，並發展出更優化的運用戰術。

該專欄文章以5月9日晚間發生的大規模無人機「蜂群」攻擊為例，並進行模擬指出，巴基斯坦可能發射了400至500架無人機，進行協同偵察與訊號情報作業。塔庫爾分析，此類深入印度領土的入侵行動，其目的在於「誘使印度防空系統啟動雷達並發射攔截器」，從而讓巴方得以測繪印度防空部署，並蒐集關鍵電磁數據。他推測，巴基斯坦可能利用這些情報干擾印度防空系統，甚至對S-400等重要防空陣地保護下的目標發動攻擊。

巴基斯坦全球工業國防解決方案公司（GIDS）研製的「沙帕爾-II Block-II」（Shahpar-II Block-II）無人戰鬥航空載具，是巴國本土無人機戰力發展的代表之一。（取自GIDS官網）文章進一步提到，巴基斯坦已在本土無人機製造方面投入巨資。例如，其國營的全球工業國防解決方案公司（GIDS）所生產的「沙帕爾-II Block-II」（Shahpar-II Block-II，意為王翼）無人戰鬥航空載具，即是一款具備情監偵與精準打擊能力的中、高空長航時無人機。此外，巴基斯坦也透過技術轉移或授權生產方式，引進如土耳其航太工業公司（TAI）研發的 Anka等成熟無人機型號，強化其空中戰力。

相較之下，塔庫爾認為印度在反制無人機威脅，特別是發展低成本、高效能的攔截無人機方面，仍有迫切需求。

塔庫爾在文中比較，印度在模擬衝突中，可能依賴昂貴但有效的遠程精準打擊武器，而巴基斯坦則試圖「利用其無人機優勢」，向國內展示其韌性。他總結，印度必須專注於第一人稱視角（FPV）無人機和攔截無人機的訓練、整合與量產，以維持戰術優勢並嚇阻未來衝突。



作者警告，無人機作戰技術迭代迅速，軍事體系的制度文化若缺乏敏捷性，將難以適應此種快速變革。

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