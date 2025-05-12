MQ-9無人機+黑箭飛彈可行嗎？ 美空軍特戰司令部官員提許願清單

美軍MQ-9無人機已相當成熟，未來可能掛載小型化巡弋飛彈。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕各國部隊在全球無人機蓬勃發展、飛彈技術持續演進之際，找出可滿足自身需求的搭配組合。根據美軍媒體《星條旗報》報導，美國空軍特戰司令部官員考量，由於巡弋飛彈體積持續縮小，可賦予無人機嶄新作戰能力，例如，MQ-9無人機若可掛載「黑箭」巡弋飛彈，可望更有效地對抗防空能力有限的對手。

根據《星條旗報》10日引述軍聞網站「防務一號」（Defense One）報導，美國空軍特種作戰司令部司令康利（Michael Conley）中將6日於一場公開活動之中表示，若能使用武裝直升機、MQ-9「死神」或者 OA-1K「天襲者二型」無人機，配備小型的巡弋飛彈，可以飛行400至600英里（約643至965公里）並擊中目標，似乎是可供作戰指揮官運用的能力。

「黑箭」（Black Arrow）小型巡弋飛彈（SCM）。（圖取自Leidos公司網站影片。）一名不具名的美軍空中特戰司令部官員說，MQ-9無人機掛載「黑箭」巡弋飛彈，似乎是一個合邏輯的進步與能力顯著強化，美軍空中特戰司令部致力於對抗防空能力有限的對手，上述組合可望更有效。

「黑箭」（Black Arrow）小型巡弋飛彈由美國萊多斯（Leidos）公司研發，這款飛彈的重量僅200磅（約90公斤），體積相當小巧，但外傳射程可達320公里至740公里，主要可供飛行器掛載打擊地面目標。值得注意的是，被視為砲艇機的AC-130攻擊機，月前才整合「黑箭」巡弋飛彈進行測試，有助於美軍的武器庫更加多樣化。

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