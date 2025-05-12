「渡鴉」出擊！英援烏新型防空系統攔截率達七成

首批「渡鴉」防空系統於2023年春季運抵烏克蘭。（圖取自英國BFBS專頁）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國方面近日披露了向烏克蘭秘密轉移的一款新型防空系統細節。這款名為「渡鴉」（Raven）的系統，也被稱為「科學怪人防空系統」（Frankensam），由英國皇家空軍空天作戰中心（RAF Air and Space Warfare Centre）與國防企業緊密合作，僅用4個月時間便開發完成。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，揭露英國軍隊廣播局（ BFBS）發布的影片，揭示了該系統的詳情。「渡鴉」系統巧妙地將現有的「超級貓（Supercat）HMT-600」高機動性載具作為底盤，搭載短程的「先進短程空對空飛彈（ASRAAM）」，使其具備地面防空能力。為開發此系統，英國皇家空軍與ASRAAM飛彈的研發製造商MBDA英國公司（MBDA UK），以及「超級貓」載具的製造商Supercat公司進行了密切合作。

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首批「渡鴉」系統於2023年春季運抵烏克蘭，自從這型系統部署以來，已經發射超過400枚飛彈，主要針對如俄軍「見證者-136（Shahed 136）」無人機等空中目標，整體攔截效率高達70%。

英國目前已向烏克蘭交付了8套「渡鴉」系統，另有5套系統正在英國本土整備，準備運交烏克蘭。為操作這型系統，約40名烏克蘭官兵接受培訓，他們在返回烏克蘭後，將擔任教官，進一步訓練其他官兵使用這款新型防空武器。

「渡鴉」系統主要的打擊手段是ASRAAM空對空飛彈。該飛彈全重88公斤，最高飛行速度可達3馬赫。據評估，從地面發射時，其有效射程可達15公里（從空中發射則超過25公里），其搭載的10公斤彈頭，足以應對包括無人機和戰鬥機在內的大多數空中目標。

英國軍隊廣播局指出，由於俄羅斯對烏克蘭的攻擊加劇，加上美製「愛國者（Patriot）」等先進防空系統的供應面臨困難，英國這款「渡鴉」系統對於烏克蘭抵禦俄軍空襲而言，正變得日益重要。英國目前已向烏克蘭交付了8套「渡鴉」系統，另有5套系統正在英國本土整備，準備運交烏克蘭。（圖取自英國BFBS專頁）

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