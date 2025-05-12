自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

「海馬斯」初登板！ 國軍在九鵬首射7枚火箭彈震撼全場

2025/05/12 14:47

陸軍「海馬斯」在九鵬首射7枚火箭彈震撼全場。（記者蔡宗憲攝）陸軍「海馬斯」在九鵬首射7枚火箭彈震撼全場。（記者蔡宗憲攝）〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍今（12）日在屏東九鵬基地展開「雷霆」、「神鷹」、「神弓」操演，焦點落在首次實彈射擊的M142「海馬斯」多管火箭系統。國防部證實，我國斥資325億元向美國採購的29套「海馬斯」，首批11套去年交付，今日下午2時15分，基地內連續發射7枚「海馬斯」精準火箭彈，震撼火光與巨響，引發外圍軍事迷驚呼，讚嘆國軍精準火力。

我國對美採購29套「海馬斯」多管火箭系統，其中包含864枚M30、M31火箭彈，射程介於70公里至94公里，具GPS導引技術，每車搭載6枚。軍方表示，今日射擊模擬實戰，驗證系統性能與部隊戰備，展現跨區增援能力，為國防戰力注入強心針。

陸軍「海馬斯」在九鵬首射7枚火箭彈震撼全場。（記者蔡宗憲攝）陸軍「海馬斯」在九鵬首射7枚火箭彈震撼全場。（記者蔡宗憲攝）陸軍砲兵部隊今日上午率先以雷霆2000多管火箭開場，6批共1140枚火箭彈劃破陰沉天際，震撼場面吸引軍事迷冒雨記錄。雖然天候不佳，操演仍按計畫推進。

國軍在後續幾天，將有「神弓」操演射擊刺針防空飛彈，「神鷹」操演則是由航特部直升機執行實彈射擊，展現三軍聯合作戰能力。

軍方強調，相關操演全程嚴格檢驗武器與戰備水準，後續射擊視天候調整。軍事迷熱議「海馬斯」首秀成功，期盼天氣放晴再睹其精準威力，國軍火力全開捍衛國土。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中