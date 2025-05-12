「海馬斯」初登板！ 國軍在九鵬首射7枚火箭彈震撼全場

陸軍「海馬斯」在九鵬首射7枚火箭彈震撼全場。（記者蔡宗憲攝）〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍今（12）日在屏東九鵬基地展開「雷霆」、「神鷹」、「神弓」操演，焦點落在首次實彈射擊的M142「海馬斯」多管火箭系統。國防部證實，我國斥資325億元向美國採購的29套「海馬斯」，首批11套去年交付，今日下午2時15分，基地內連續發射7枚「海馬斯」精準火箭彈，震撼火光與巨響，引發外圍軍事迷驚呼，讚嘆國軍精準火力。

我國對美採購29套「海馬斯」多管火箭系統，其中包含864枚M30、M31火箭彈，射程介於70公里至94公里，具GPS導引技術，每車搭載6枚。軍方表示，今日射擊模擬實戰，驗證系統性能與部隊戰備，展現跨區增援能力，為國防戰力注入強心針。

陸軍「海馬斯」在九鵬首射7枚火箭彈震撼全場。（記者蔡宗憲攝）陸軍砲兵部隊今日上午率先以雷霆2000多管火箭開場，6批共1140枚火箭彈劃破陰沉天際，震撼場面吸引軍事迷冒雨記錄。雖然天候不佳，操演仍按計畫推進。

國軍在後續幾天，將有「神弓」操演射擊刺針防空飛彈，「神鷹」操演則是由航特部直升機執行實彈射擊，展現三軍聯合作戰能力。

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軍方強調，相關操演全程嚴格檢驗武器與戰備水準，後續射擊視天候調整。軍事迷熱議「海馬斯」首秀成功，期盼天氣放晴再睹其精準威力，國軍火力全開捍衛國土。

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