北約軍委會主席否認美軍開始轉往亞洲 但強調歐洲需做好準備

北約軍委會主席德拉貢表示，美軍目前並未從歐洲移往亞洲，但歐洲必須做好相關準備。（歐新社）（記者孫宇青攝）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席、義大利海軍上將德拉貢（Giuseppe Dragone）表示，目前還沒有跡象表明，美國準備或者正在撤出致力於北約防禦計畫的軍隊，並轉移至印太地區，但北約必須提前做好相關準備。

美國《國防新聞》網站（Defense News）12日報導，今年1月才上任的北約軍委會主席德拉貢，近日與其他北約領袖訪問華府，會見包括美軍參謀長聯席會議副主席葛瑞第（Chris Grady）在內等國防官員。

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德拉貢在談到美軍態勢變化時表示，儘管目前還沒有相關跡象，但北約必須做好準備，應對美國將注意力從歐洲轉移至亞洲的情況，「關鍵問題是提前做好規劃，使聯盟有能力重新定位和重新平衡」。北約年度高峰會將在下個月底於荷蘭海牙舉行。

過去幾個月，五角大廈一直強調中國的威脅，減少提及俄國對歐洲的侵害。在3月由《華盛頓郵報》披露的美國臨時國防戰略中，美國國防部長赫格塞斯提及，美國須將戰略重心重新聚焦在嚇阻中國奪取台灣與加強美國本土防衛上，因此應重新檢視派駐歐洲的部隊後，調往離亞洲更近的地方，歐洲的軍力短缺由歐洲國家填補。

對此，德拉貢強調，他尚未聽說五角大廈正在執行相關計畫，但歐洲國家最終將得以彌補美軍從歐洲撤出的軍力落差，包括防空、電子戰、戰略空運和無人機等領域。

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