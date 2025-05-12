美陸軍秀肌肉 M2A4「布萊德雷」戰鬥車在愛沙尼亞練快速增援

涂鉅旻／核稿編輯

一輛美國陸軍M2A4布萊德雷（Bradley）步兵戰鬥車正從運輸機上駛下，參與在愛沙尼亞舉行的快速部署演習。此舉旨在強化北約在波羅的海地區的嚇阻與防禦能力。（圖取自美國陸軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍8日將M2A4布萊德雷（Bradley）步兵戰鬥車（IFV）部署至愛沙尼亞的塔爾圖（Tartu）機場，此為「立即反應套案（Immediate Response Package）」演習的一部分，目的在測試並展示美軍在波羅的海地區的快速部署能力。

軍聞網站《Defence Blog》報導，來自美國陸軍第三步兵師第一裝甲旅戰鬥隊第七騎兵團第五中隊的士兵，與美國空軍、英國武裝部隊及愛沙尼亞國防軍，共同參與了此次多國聯合行動。

美國陸軍表示，此次於8日舉行的演習，重點在於驗證部隊在該地區多個機場間的快速機動能力，並展現陸軍在短時間內增援北約（NATO）東翼前線的實力。這項演習也確保盟軍間協同作戰能力，以及在北約邊境緊張局勢加劇之際，發出戒備信號的廣泛努力之一。

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將M2A4布萊德雷步兵戰鬥車這類裝甲車輛，直接部署到愛沙尼亞的關鍵基礎設施上，清楚展示了美軍能迅速且有效地增援盟友。M2A4布萊德雷是一款升級型的步兵戰鬥車，配備了增強型裝甲和數位化瞄準系統，代表著美國陸軍為因應「近乎同等對手」衝突，而推動地面戰力現代化的努力。透過將這些作戰平台運送至北約前線國家，美國發出了明確的戰備與團結訊息。

英國與愛沙尼亞部隊在協調此次部署行動中扮演了關鍵角色，為整個行動提供了後勤與安全支援。愛沙尼亞軍方官員也對此次部署表示歡迎，並強調盟軍在該地區的存在，對於嚇阻區域穩定威脅至關重要。

鑑於俄羅斯軍事態勢引發的持續安全擔憂，北約近來在東歐地區的活動有所增加。近幾個月，該軍事同盟已擴大了其前進部署規模，並加速了在波羅的海各國的聯合訓練計畫。

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