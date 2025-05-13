「預感」俄烏將停火！川普出訪中東 想參與伊斯坦堡談判

美國總統川普12日登上空軍一號，啟程赴沙烏地阿拉伯，展開任內第2次出訪。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）12日啟程赴沙烏地阿拉伯，展開任內第2次出訪，將對加薩走廊、伊朗等議題進行外交磋商。川普同時考慮參加15日在土耳其舉行的俄烏和談，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已證實將親自出席會議。

綜合媒體報導，川普12日搭乘空軍一號（Air Force One）從華府近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛，首站將是沙烏地，並計畫訪問卡達和阿拉伯聯合大公國。

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川普2017年首度執政時，海外訪問首站也是沙烏地。沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）今年1月曾承諾對美國貿易和投資注入6000億美元。川普這次原本也把沙烏地當成任內首度出訪的目的地，但因教宗方濟各病逝，4月底臨時「插播」造訪梵蒂岡。

登機前，川普自曝可能赴土耳其參與俄烏戰爭談判，「我確實考慮飛到那裡（土耳其）。如果我認為事情有進展，我想就有可能去」。他還說：「我認為俄羅斯和烏克蘭15日在土耳其舉行的會談可能會有好結果，而且我相信兩國領導人都會出席。」

川普被問到如果俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）不同意烏克蘭提出的30天停火方案，他是否會制裁俄國，川普僅回覆：「我有預感他們會同意。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日也表示，他希望川普赴土耳其伊斯坦堡（Istanbul）出席俄烏和平談判，「烏克蘭的所有人都會非常感激，這是正確的想法，我們可以做出很多改變」

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