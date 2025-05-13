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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

國軍九鵬基地防空操演 陸射劍二飛彈蓄勢待發

2025/05/13 10:07

一早4架靶機模擬敵機來襲陸續升空。（記者蔡宗憲攝）一早4架靶機模擬敵機來襲陸續升空。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍今（13日）在屏東九鵬基地展開「雷霆」、「神鷹」、「神弓」操演第二天，焦點鎖定天劍二型對空飛彈（陸射型）的實彈射擊。一早4架靶機模擬敵機來襲陸續升空，部隊迅速展開追瞄演練，展現高效率防空作戰能力。

預計今日將發射3枚陸射劍二飛彈，驗證其精準攔截性能，吸引場外軍事迷熱烈關注。

天劍二型飛彈由中科院自主研發，具備全天候作戰能力，能有效攔截敵機與飛彈。軍方表示，今日演訓模擬實戰情境，靶機飛行路徑複雜多變，考驗官兵反應與系統整合能力。

昨日（12日）「海馬斯」多管火箭系統首射成功，為演訓揭開序幕，今日則聚焦防空戰力。軍事專家分析，天劍二型飛彈與先進雷達系統搭配，強化國軍不對稱作戰能力，有效提升區域防衛縱深。演訓全程在嚴密監控下進行，展現國軍捍衛領空的堅定決心。

一早4架靶機模擬敵機來襲陸續升空。（記者蔡宗憲攝）一早4架靶機模擬敵機來襲陸續升空。（記者蔡宗憲攝）

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