【影】專門「爆雷」的軍規ROV 「台和1號」水下視角介紹一次看！

〔記者劉宇捷／台北報導〕無人載具趨勢正夯！不只無人機受重視，我國民間廠商知洋科技近期也依海軍需求，設計研製出軍用商規的「台和1號」水下獵雷載具，並在日前邀請媒體至基隆目睹「台和1號」的海試過程，讓外界一窺新興水下獵雷載具的應用概念；同時，也向媒體釋出歷來測試的許多水下珍貴畫面，一窺該載具在水下的樣貌。

「台和1號」無人載具長2.3公尺、重100公斤，最大速度4節（約每小時7.4公里），以內製電池供電可連續操作2小時；搜索性能方面，無人艇可在水下200公尺處作業，搭配的掃描聲納搜索距離有75公尺、成像聲納120公尺，至於側掃聲納的搜索範圍則有200公尺遠。知洋表示，該載具是經頻繁與海軍需求協調而成，至於後續是否建案生產，依採購法規定之公開需求招標結果為主。

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本報特別於公開試驗後專訪知洋科技總經理湛翔智，並將剪輯後的訪談精華置入片尾，透過約2分鐘的訪談，帶讀者了解「台和1號」的特色與簡單的構造介紹，可說是初了解「台和1號」的懶人包！

我國民間廠商知洋科技依海軍需求，設計研製出軍用商規的「台和1號」水下獵雷載具，並在日前邀請媒體目睹海試過程，讓外界一窺新興水下獵雷載具的應用概念。（記者劉宇捷攝）

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