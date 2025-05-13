射程400公里！美海軍AIM-174B空對空飛彈出現在日本

美國海軍出動F/A-18F戰機並掛載AIM-174B飛彈參加岩國海軍陸戰隊航空站4日舉行的友誼日活動。（圖片取自@hunini181202）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍最新部署的超遠程空對空飛彈AIM-174B，該飛彈是雷神公司基於「標準六型」（SM-6）防空飛彈開發的全新武器，射程遠達400公里。近期該飛彈被發現公開展示於美日軍事交流活動上，顯示美海軍已於日本部署該飛彈，400公里的超遠射程可進一步遏制共機活動。

軍聞網站「Naval News」報導，岩國海軍陸戰隊航空站4日舉行的友誼日中，美國海軍出動F/A-18F戰機並掛載AIM-174B飛彈進行靜態陳展，顯示該飛彈已被部署於日本。

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報導指出，岩國海軍陸戰隊航空站是美國海軍第五艦載航空聯隊的岸上基地，AIM-174B掛載於一架隸屬於第102攻擊戰鬥機中隊的F/A-18F上，該中隊目前屬於於喬治華盛頓號航空母艦上。

標六飛彈最初是作為射程為370公里的遠程地對空飛彈開發的，後來發展成為多任務武器系統，現在它能夠進行末段彈道飛彈防禦、攔截高超音速威脅以及執行對地攻擊和反艦任務。

第五艦載航空聯隊則是美國海軍在印太地區的前線航空部隊，負責積極對抗中國和北韓日益增強的軍事能力。值得注意的是，中國已經部署了超視距空對空飛彈，例如射程估計為200公里的PL-15和300公里的PL-21。相較之下，美國海軍先前射程最遠的空對空飛彈是AIM-120D，射程約180公里。

在此背景下，AIM-174B 成為透過改造現有飛彈系統來提升能力的一個非常有效的例子。透過將標六改為空中發射，海軍迅速部署了一種射程超越中國現有超視距空對空飛彈的武器。與最初的標六一樣，AIM-174B也具有執行多種任務的能力，使其成為一種通用飛彈。

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