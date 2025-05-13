烏克蘭自殺無人船動搖航艦地位 南韓棄航艦轉「無人機指揮艦」

南韓海軍決定放棄輕型航空母艦搭載F-35B戰機計劃，轉而開發能部署多種軍用無人機的「多用途無人指揮艦」。圖為原計畫的輕型航空母艦。（圖片取自南韓海軍）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭以無人船實施海戰，擊沉多艘大型俄羅斯軍艦，受此影響，南韓海軍決定放棄輕型航空母艦搭載F-35B戰機計劃，轉而開發能部署多種軍用無人機的「多用途無人指揮艦」。

軍聞網站「Defense Blog」報導，南韓於文在寅政府時期主張的「多功能大型運輸艦-Ⅱ」計畫，預計2033年前建造一艘3萬噸級、260公尺長、40公尺寬的輕型航艦，搭載20架F-35B，總經費約7兆韓元（約新台幣1500億），包含艦體造價2.5兆韓元及F-35B每架1500至2000億韓元的費用。

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尹錫悅政府上台後，因成本效益與地緣政治需求存疑，計畫一度中斷。對此南韓國會國防委員會提出了修正，將早先的輕型航空母艦計畫，重新命名為「多用途無人載人綜合指揮艦」計畫。

南韓海軍指出，人工智慧和無人機戰爭取得了快速進展，混合無人系統更適合未來的作戰環境。雖然新計劃的指揮艦，外型與尺寸與之前的輕航艦相似，但是不再需要F-35B後，總體項本將大幅下降，可節省近10億美元。

同時，新的綜合指揮艦將搭載數十架無人機，包括作戰無人機、滯空彈藥，以及無人偵察平台，但仍將搭載少量的載人直升機。

《朝鮮日報》報導，此舉反映人工智慧與無人技術進展，以及北韓核武威脅升級與區域海軍競爭加劇的戰略考量，預計大幅降低項目成本。

南韓海軍表示，新艦將作為機動指揮平台，執行反制北韓威脅、精準打擊、強襲登陸及保護海上交通線等任務，並支援災害應對。海軍已委託HD現代重工業進行概念設計，計畫於5月底向聯合參謀會議報告。若年內通過需求調整表決，預計2030年代後半建成。然而，計畫需待新政府上台後最終確認，潛在技術與預算挑戰仍待克服。

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