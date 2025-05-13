俄羅斯最新殺器！「班傑羅」飛彈見「萬國牌」零件 烏情資揭駭人真相

俄羅斯新型巡弋飛彈「班傑羅」（Banderol）的電腦示意圖。（圖取自烏克蘭國防部情報總局專頁）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）指出，俄羅斯已開始透過無人機使用一款新型的S8000「班傑羅」（Banderol）巡弋飛彈，其中包含大量外國製造的組件。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》12日報導，GUR的官網發布了此訊息。該局的專家已對這款新型巡弋飛彈進行研究，發現其中有來自中國、日本、美國和南韓等國家的組件。

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具體來說，飛彈使用的電池由日本村田製作所 （Murata Manufacturing Co., Ltd）製造，遙測交換模組來自澳洲RFDesign Pty Ltd.。同時，伺服驅動器是南韓的Dynamixel產品，微控制器由瑞士意法半導體（STMicroelectronics）生產，光電晶體管則是日本東芝（Toshiba Corporation）製造。

GUR提到，這款飛彈由俄羅新型「獵戶座」（Orion）無人機發射，未來計畫整合到俄軍Mi-28N攻擊直升機上。

該飛彈由俄羅斯工程公司 JSC Kronstadt Technologies設計製造，其最大速度每小時620-650公里，巡航速度每小時520-560公里。

值得注意的是，飛彈使用一台中國製造的Swiwin渦輪噴射引擎，重量8.5公斤，在65000轉/分時的最大推力為81.6公斤力（kgf）。搭載此引擎，飛彈最大射程可達500公里。

飛彈長度約5公尺，翼展2.2公尺，彈體直徑30公分，燃油容量50-65公斤。飛彈裝備了150公斤的高爆破片彈頭，總重114.3公斤，其中49.5公斤為爆炸物。爆炸物使用奧克託今（Octogen）混合鋁粉，並加入環四亞甲基四硝胺（cyclotetramethylenetetranitramine）作為增塑劑。

此前，《Militarnyi》曾報導，俄羅斯已增加巡弋飛彈產量，但因歐美制裁面臨零件短缺。為維持產速，製造廠以三班制運作。報導稱，西方組件透過與俄寡頭及國防工業有關聯的中介公司運送。

烏克蘭國防部情報總局展示從俄羅斯新型巡弋飛彈S8000「班傑羅」中拆解出的部分組件，圖中可見標示顯示其製造商及來源國資訊。（圖取自烏克蘭國防部情報總局專頁）

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