波蘭台灣大比拚！ 波國再獲19輛M1A2戰車 我第二批6月將到貨

波蘭近期獲得了其最新的第二批的19輛M1A2 SEPv3戰車，而這只是250輛M1A2巨額訂單的一部分。（圖片擷取自Paweł Bejda的Ｘ帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕我國最新的第二批42輛M1A2T計畫於6月底前到貨，而美國盟友波蘭也於近期獲得了其第二批的19輛M1A2 SEPv3戰車，而這只是250輛M1A2巨額訂單的一部分。相較我國「客製化」的M1A2T，波蘭所採購的M1A2 SEPv3同樣不具備貧鈾裝甲，但各項系統更接近美軍現役版本，而我國的M1則是SEPv2的部分強化升級版，性能相對保守。



據軍聞網站《Defence Blog》報導，波蘭國防部國務卿（Secretary of State）貝達（Paweł Bejda）9日在其社群發文表示，波蘭已接收到了19輛的M1A2 SEPv3「艾布蘭」戰車，他們很快就進入波蘭的裝備庫中；現在戰車兵們可以安心地開始他們的周末了。

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波蘭近期獲得了其最新的第二批的19輛M1A2 SEPv3戰車，目前波蘭已擁有47輛最新的M1A2以及116輛較舊的M1A1 FEP戰車。（圖片擷取自Paweł Bejda的Ｘ帳號）

報導指出，這是波蘭大舉採購250輛最新M1戰車中的第二批到貨，目前波蘭已擁有47輛M1A2 SEPv3。現階段，波蘭還擁有根據2022年協議接收的116輛M1A1 FEP戰車，再獲得SEPv3型以前，這些戰車是80年代末的舊型版本。報導統計，這個裝甲國度目前另外還擁有110輛韓國 「K2戰車」、105輛「豹2A5」、128輛「豹2A4」或升級版「豹2PL」，以及約300輛的舊蘇聯T-72等系列戰車。

而我國自去年底首次獲得美製M1戰車，雖然為客製化出口型的M1A2T，但已為防護力老舊的裝甲部隊，提升不少戰力。現階段，我國已獲得了108輛中首批的38輛M1A2T，據國防部報告最新公布的消息，第二批42輛將管制在今年第二季前（6月底前）完成產製與運交，最後一批28輛的製造與交付工作，則會在明（2026）年第一季完成。

波蘭的M1A2 SEPv3與台灣的M1A2T大比拚。（記者劉宇捷編輯）

而波蘭此次所獲得的M1A2 SEPv3戰車，與美軍正規的SEPv3型接近但仍有差異，波蘭的出口型同樣為配賦貧鈾裝甲，改以複合裝甲代替，同時也未配備主動防系統，但可支援最新SEPv3的火控系統、M829A4尾翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS-T）以及波蘭國產的戰場管理系統。

而我國的M1A2T戰車相比波蘭的SEPv3又有些微差距，同樣不具備貧鈾裝甲、主動防禦系統，火控系統性能則以SEPv2為基礎提性能提升，但可支援中科院的C4ISR地面指管系統，因此整體規格介於M1A2 SEPv2跟M1A2 SEPv3之間，至於詳細仍性能有待國防部公布資訊。

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