【影】服役後首公開射擊 「陸射劍二」系統展現防空攔截戰力

陸軍今（13）日實施年度精準飛彈射擊的「天弓」操演，並安排砲指部防空營的陸射劍二防空系統打頭陣，演練搜索、接戰低空威脅目標。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳治程／九鵬基地報導〕陸軍近年在鷹式飛彈、「檞樹」飛彈系統相繼除役後，便由現役的「復仇者」防空系統搭配國造「陸射劍二」防空系統系統，搭起新一代野戰防空骨幹；為驗證官兵訓練成效，去年起服役的「陸射劍二」防空系統，今（13）日上午在九鵬基地投入精準射擊操演，也是該系統成軍後首度對外公開實彈射擊。

今日射擊操演由國造的陸射劍二系統打頭陣，其中，十軍團58砲指部、八軍團43砲指部各出動一輛發射車，先是運用「火蟻」靶機演練官兵雷達搜索程序，再發射1089靶機分別模擬定翼機、無人機和旋翼機進犯，並由官兵發射三枚劍二飛彈進行接戰，全數命中靶標。

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陸射劍二飛彈車發射瞬間，準備接戰模擬敵威脅的1089靶機。（記者陳治程攝）

陸軍43砲指部副指揮官何相儀上校說明，陸射劍二防空系統搭配相列雷達，除可全方位接戰，比起先前採用紅外熱源追蹤的系統更能避免干擾，強化野戰防空防禦；先前多次參與飛彈射擊的43砲防空營副營長陳緯翔少校分享，這次實施陸射劍二實彈射擊，對他而言不只意義重大，見證部隊野戰防空性能的進步，也是他深有所感之處。

「陸射劍二」防空系統的主武裝為天劍二飛彈的衍生型，單輛發射車同時可搭載4枚飛彈，最大射程15公里，有效因應陸軍近程防空作戰任務所需。

值得一提的是，中國解放軍過去一年對我灰色地帶襲擾、軍演不斷，而隸屬21砲指部防空營的復仇者和陸劍二系統，就曾在去（2024）年十月「聯合利劍-2024B」軍演期間，聯合出動並警戒部署，嚴防解放軍由演轉戰的任何潛在動作。

未來，陸軍的野戰防空體系還將搭配今年起陸續增購的2千餘套FIM-92E人攜式「刺針」防空飛彈，共同交織我國低空、近程防禦的綿密火網。

本次陸劍二實彈射擊操演搭配運用的「火蟻」（fireant）靶機，用以演練官兵雷達偵蒐敵威脅目標的能力。（記者陳治程攝）

今日在天弓操演打頭陣的陸射劍二系統，分別由58砲指部、43砲指部各派出一台發射車，分別發射兩枚、一枚劍二飛彈，演練接戰定翼機、無人機和旋翼機。（記者陳治程攝）

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