「陸劍二」飛彈射擊操演3發全中 但時間一度延後丶靶機還翻了

隸屬陸軍43砲指部的陸射劍二防空系統，今（13）日在九鵬基地的「天弓」精準彈藥射擊操演期間，成功發射劍二飛彈，命中視距外的1089模擬靶機。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／九鵬基地報導〕陸射劍二防空系統今（13）日參與陸軍精準飛彈射擊操演，率先於代號「天弓操演」中接受驗證，並發射三枚劍二飛彈全數命中靶標；不過，在百分百命中率背後，操演期程一度延宕，演練用的紅火蟻靶機更一度出現側翻，為今日演訓增添不少插曲。

根據現場人員說明，隸屬58砲、43砲指部的兩輛陸劍二防空飛彈車，原定8時30分許起，陸續發射三枚劍二防空飛彈接戰空中靶機；孰料原先已完成彈架放列的發射車，直至預告的發射節點遲未實施接戰，數十分鐘後更收回彈架、暫停射擊，稍早起飛的中科院「紅火蟻」無人靶機也因故返場落地，直至9時30分後才重新放列彈架，並在10時前射擊三發彈藥，前後延宕約一小時。

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此外，在陸劍二首發飛彈射擊前，有一輛紅火蟻靶機準備起飛，卻因故側傾角過大、右翼觸地「摔機」，事發後現場官兵向前快跑確認情形，並繼續實施射擊。

操演期間用以演練陸劍二系統相列雷達搜索的中科院紅火蟻無人靶機，在9時許準備起飛時，因瞬間側風過強而右滾，最終導致右翼觸地「摔機」。（記者陳逸寬攝）（記者陳治程攝）

據了解，陸劍二實彈射擊之所以會有所延誤，主要是考量射擊程序的安全性問題，若過程中有任何疑慮，便會暫緩當下動作並重新操作步驟，保持謹慎。

至於靶機起飛失誤部份，教準部政戰主任張國書上校說明，該架紅火蟻靶機起飛因左側瞬風過強導致右翼觸地，但單一事件並不影響射擊訓練進行。

另據了解，三枚劍二飛彈分別在上午9時34分、9時47分及9時57分射出，且全數命中模擬敵機的靶機，其精準的攔截性能引發場外軍事迷好評，陸軍43砲指部副指揮官何相儀上校也對此證實。

根據現場人員說明，陸劍二實彈射擊操演原定今日8時30分許開始，但最終因故延後近一小時實施，期間的發射車更一度收回彈架，由官兵上前確認系統情形。（記者陳治程攝）

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