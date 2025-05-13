烏克蘭戰前景象重現？俄軍芬蘭邊境大集結 衛星影像曝光

此為2021年11月1日拍攝的衛星影像，顯示在俄羅斯全面入侵烏克蘭前夕，大量軍事裝備集結的景象。（法新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新衛星影像顯示，俄羅斯總統普廷正在芬蘭邊境附近集結軍事裝備、部隊，並興建基地，部分設施距離邊境僅約56公里！

英國《太陽報》12日報導，這些照片揭露了俄國在卡緬卡（Kamenka）、彼得羅扎沃茨克（Petrozavodsk）、北莫爾斯克-2（Severomorsk-2）及奧列尼亞（Olenya）四處地點的軍事活動顯著增加。據分析，俄羅斯可能正在這四個軍事基地為部隊建造住所，並部署直升機和車輛。

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在距芬蘭邊境約56公里里的卡緬卡，自今年2月以來已搭建了超過130頂軍用帳篷。瑞典廣播公司SVT指出，這片先前未開發的區域現在看來可容納多達2000名士兵。

在距邊境約約175公里的彼得羅扎沃茨克，則新建了三個大型儲存庫，每個據信可容納約50輛裝甲車。分析認為，這些新結構可能是為了隱藏駐紮於此的真實車輛數量。北莫爾斯克-2基地則可見多架直升機；奧列尼亞基地也有進一步軍事活動，烏克蘭消息人士曾指該基地負責對烏克蘭目標發動數次攻擊。

這些令人震驚的影像是瑞典廣播公司SVT從「行星實驗室（Planet Labs）」取得。照片呈現的景象與普廷發動烏克蘭戰爭前所捕捉到的影像有著令人不安的相似之處。2021年11月，衛星影像顯示俄軍在烏克蘭邊境集結，當時美國官員已發出警報。克里姆林宮當時否認準備開戰，但不到四個月後，普廷便入侵烏克蘭，引發了長達三年的殘酷衝突。

瑞典媒體SVT公布的衛星照片，顯示一處軍事機場的集結狀況，令人聯想起俄羅斯開戰前的部署。（圖：SVT/Planet Labs）

俄羅斯在芬蘭邊境增強軍事活動，發生在芬蘭兩年前加入北大西洋公約組織（NATO）之後。芬蘭歷史上長期保持中立，直到1991年蘇聯解體前均受其影響。但在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭尋求北約支持，並於2023年4月加入。瑞典也於2024年3月加入該聯盟。

對此，普廷曾宣稱將採取「必要措施」反制芬蘭及其北約盟友的「侵略性決定」。俄羅斯多次指責北約扮演侵略者角色，並誓言將不惜一切代價保衛自身。

上月，芬蘭國防司令部副司令長維爾塔寧中將（Vesa Virtanen）對俄羅斯在邊境的行動表示擔憂，稱俄羅斯正「刻意測試北約的團結」，觀察是否會觸發北約的集體防禦條款第五條。

瑞典武裝部隊聯合作戰司令克雷森（Michael Claesson）表示：「當我們申請加入北約時，俄羅斯就說過會採取此類步驟。我們現在正目睹其發生。」作為回應，俄羅斯似乎正透過加強邊境設施為戰爭做準備。

衛星影像顯示，俄羅斯在鄰近芬蘭的邊境地區部署了多架直升機，顯示該區域軍事活動有所增加。（圖：SVT/Planet Labs）

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