火力、機動、自動化三合一！「復仇女神」 強勢挑戰現役155自走砲

通用動力歐洲陸地系統公司（GDELS）在馬德里防展上首次公開的NEMESIS 155公厘自走砲，整合了ASCOD 2步兵戰鬥車底盤與無人火砲模組。（圖取自GDELS官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲主要國防承包商通用動力歐洲陸地系統公司（General Dynamics European Land Systems, GDELS）近日在西班牙馬德里舉行的國際國防與安全展覽會（International Defence & Security Exhibition）上，正式公開亮相其最新的「復仇女神」（NEMESIS） 155公厘自走砲系統。

軍聞網站《Defence Blog》報導，這款新型火砲系統的關鍵特色在於其底盤採用了ASCOD 2步兵戰鬥車（ IFV）的成熟設計，並整合了先前用於RCH 155輪型自走砲平台上的無人化火砲模組（Artillery Gun Module, AGM）。此種結合履帶底盤機動性與無人砲塔技術的設計，旨在滿足現代化戰場的需求。

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根據GDELS公司說明，NEMESIS的設計目標是在最少人力需求下，發揮最大的火力效能。整套系統僅需兩名人員即可操作。在火力方面，使用標準彈藥時，其打擊距離可達54公里；若採用增程彈藥，射程更能延伸至70公里，具備長程精準打擊能力。

為提升戰場機動性與戰術靈活性，該平台換裝了全新的1100匹馬力引擎。此外，NEMESIS配備全自動化的裝填與射擊系統，使其能夠快速反應，執行高效的「打了就跑」（shoot-and-scoot）戰術。這種能力對於提高砲車在高強度衝突環境下的生存性與作戰效能至關重要。

GDELS將NEMESIS定位為西班牙陸軍現役美製M109系列自走砲的潛在未來替代方案。服役數十年的M109自走砲，面對不斷演變的作戰需求，其性能逐漸被視為過時。NEMESIS的出現，為尋求下一代砲兵火力的國家提供了一個新的選項。

除了履帶型的NEMESIS外，GDELS在此次展覽中也同時展出了PIRANHA AAC，這是一款採用10x10底盤的輪型火砲系統。

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