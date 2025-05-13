美強化對日軍事部署 四大F-35中隊集結反制中國

一架隸屬於美國陸戰隊第211戰鬥攻擊中隊（VMFA-211）的F-35B戰鬥機，於2025年5月10日降落在日本山口縣的岩國陸戰隊航空基地（圖取自美國陸戰隊專頁）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國近期向盟邦日本增派一支F-35匿蹤戰機中隊，旨在強化對中國的軍事威懾。駐日美國陸戰隊第一航空聯隊（1st Marine Aircraft Wing）向《新聞週刊》（Newsweek）證實，現於日本共部署四個F-35中隊。中國國防部對此議題則是沒有立即回覆及評論。

日本是美國「第一島鏈」圍堵戰略的關鍵一環，該戰略旨在透過美國盟邦領土限制中國軍隊進入更廣闊的太平洋區域。美軍在日本維持多處軍事基地，以便迅速因應區域內可能發生的各種緊急狀況。

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今年3月初，美國陸戰隊已將原駐防於亞利桑那州尤馬陸戰隊航空基地的第214戰鬥攻擊中隊（VMFA-214）所屬F-35B匿蹤戰機，部署至日本山口縣岩國陸戰隊航空基地。近日，第一航空聯隊進一步表示，另一支原駐尤馬基地的F-35B中隊—第211戰鬥攻擊中隊（VMFA-12）已於5月10日抵達岩國基地，加強印太區域的飛行作戰能力。

此輪調依「部隊部署計畫（Unit Deployment Program）」執行，旨在讓本土部隊獲印太操作經驗。VMFA-214仍駐岩國。此前，岩國已永久進駐VMFA-242及VMFA-121兩個F-35B中隊，為西太平洋提供戰備。

F-35B「閃電II」匿蹤戰鬥機，具備短場/垂直起降能力，大幅提升兩棲作戰能量。（取自美軍DIVDS網站）

F-35B可短場起飛垂直降落，適應無全長跑道艦艇及簡易場地。F-35A、F-35C則供傳統跑道及航艦操作。除陸戰隊F-35B外，日本尚有美空軍F-35A（駐沖繩嘉手納基地）及海軍F-35C（駐岩國）。

美陸戰隊第一航空聯隊聲明：「VMFA-211將增強第一航空聯隊於海軍及遠征環境提供關鍵航空支援，確保履行《美日安保條約》作戰整備。」指揮官安尼巴爾少將（Maj. Gen. Marcus B. Annibale）稱：「更多F-35部署印太競爭環境，陸戰隊航空整備度將提升，聯合戰力更致命。」

目前未知這兩支F-35B部隊將駐留多久。美國總統川普曾質疑美日安保條約的對等性。

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