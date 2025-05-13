獨家》國軍九鵬基地刺針飛彈22發全開 首波7發全中展現優異防空能力

國軍九鵬基地刺針飛彈22發全開 首波7發全中，展現優異的防空能力 。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍今（13日）在屏東九鵬基地展開「雷霆」、「神鷹」、「神弓」操演第二天，下午焦點轉向車載刺針飛彈（復仇者）與雙聯裝刺針飛彈實彈射擊。今日共發射22枚刺針飛彈，鎖定靶彈及火蟻靶機，首波7發射擊全數精準命中目標，展現國軍短程防空火力。

為演訓模擬敵機低空突襲，靶機飛行路徑詭譎多變，考驗官兵快速反應與武器系統整合能力。刺針飛彈以其機動性與精準打擊聞名，復仇者系統搭載先進追蹤科技，雙聯裝刺針則強化火力密度。部隊高效完成鎖定與射擊，首波7發全中，驗證刺針飛彈在複雜戰場環境的可靠性能，鞏固國軍防空戰力。

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國軍九鵬基地刺針飛彈22發全開 首波7發全中展現防空戰力 。（記者蔡宗憲攝）

今天上午陸射型天劍二型飛彈三發全中，為本日演訓掀起高潮。三枚陸射劍二飛彈成功攔截模擬敵機靶機，精準性能震撼全場。天劍二型由中科院自主研發，具全天候作戰能力，搭配先進雷達系統，大幅提升不對稱作戰優勢。

軍事專家分析，刺針與天劍二型形成多層次防空網，顯著增強區域防衛縱深。

軍方表示，今日操演全程嚴密監控，模擬實戰情境，旨在磨練官兵技能並驗證武器效能。刺針飛彈的成功射擊，搭配上午天劍二型表現，彰顯國軍精進戰力的決心。面對區域安全挑戰，國軍將持續強化訓練，構築堅實防空屏障，捍衛領空不懈怠。

國軍九鵬基地刺針飛彈22發全開 首波7發全中 。（記者蔡宗憲攝）

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