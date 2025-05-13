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測試普廷止戰意願！澤倫斯基邀川普參加土耳其談判

2025/05/13 16:32

澤倫斯基表示同意15日在土耳其與普廷會談，但做出提議的普廷反而尚未表明是否出席。（法新社）澤倫斯基表示同意15日在土耳其與普廷會談，但做出提議的普廷反而尚未表明是否出席。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基12日在社群平台Ｘ發文表示，他支持美國總統川普赴土耳其，參與他與俄羅斯總統普廷的談判。《華爾街日報》（WSJ）指出，澤倫斯基順水推舟表明願意與普廷談話後，又順勢拉川普進來，目的是加強施壓普廷，進一步凸顯普廷才是和平的真正障礙。

烏克蘭與歐洲國家上週提出烏俄從12日起停火30天再開始談判，但普廷10日拒絕這個提議，反而希望15日直接在土耳其談判。川普先是表示支持烏歐提議，在普廷發言後又轉而呼籲澤倫斯基應立即與普廷見面。

澤倫斯基並未猶豫，11日表明會在土耳其等待普廷，將球丟回給普廷。川普12日被問及是否願意參加這場談判時，稱「如果我認為有幫助，我會飛到那裡」。

對此，澤倫斯基隨即在Ｘ平台發文表示，「我支持川普總統與普廷直接會談的想法。我已公開表示願意會面，我將會赴土耳其，希望俄國人（指普廷）不要迴避這次會晤」。澤倫斯基又強調，「如果川普總統能夠出席我們在土耳其舉辦的會談，我們烏克蘭所有人都會非常感激。這是正確的想法。我們可以做出很多改變」。

WSJ指出，澤倫斯基的言論是過去幾天「誰是膽小鬼」外交遊戲的最新一輪。澤倫斯基順著普廷的要求表示願意會面，又順勢邀請川普參加，反觀普廷迄今仍未表明是否會出席。

澤倫斯基透過邀請川普參加會談，似乎試圖將普廷描繪成和平的真正障礙。出席土耳其峰會需要普廷做出重大象徵性讓步，因為他長期以來一直試圖破壞澤倫斯基身為烏克蘭領袖的合法性，與他進行談判實際上就是接受他作為談判夥伴。

如果普廷不出現，可能會產生後果。川普先前已威脅，任何一方不同意30天停火，都將對其實施制裁，烏克蘭3月已同意停火，俄國卻沒有，歐洲各國也威脅，可能對俄國實施更嚴厲的制裁。

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