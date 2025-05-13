數百項試研製軍品6月展示 促國防產業合作解決消失性商源

圖為往年中科院辦理軍品釋商展。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕年度釋商軍品公開展示將於6月11日在台中漢翔翔園文旅舉辦，共有數百項軍品供民間廠商研發、產製及維修，是國防部資源規劃近年與產業合作推動國防自主政策的決心。廠商獲合格證明後，不僅可滿足國軍戰備妥善需求，亦能帶動技術升級。

為有效滿足國軍戰備妥善需求，落實國防自主決心，國防部資源規劃司近年來透過產業合作發展會報策訂方針，致力辦理釋商軍品公開展示、無廠商認領之試製修品項管理，以及推動軍品研製修第三方協驗機制等事項，持續鼓勵優質廠商投入國防科技工業，帶動國防廠商產能，進而擴大內需及增加就業機會，建構完整國防工業供應鏈。

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國防部與經濟部每年召開產合會報，透過釋商軍品公開展示平臺尋商，由國內廠商自費研發、產製及維修，並經第三方協驗後，由需求軍種發給合格證明。截至2023年底，取得有效合格證廠商計80家、合格證972張；另截至民國112年10月底止，合格證釋商金額概約7億9190萬餘元，除有效滿足國軍戰備妥善需求外，亦帶動國內相關產業發展，並提升品質與創造就業機會。

針對無廠商認領之試製修品項管理，資源司除透過每年釋商軍品公開展示尋商外，亦與經濟部產發署合作，透過辦理招商場次說明，鼓勵優質廠商參與研製修作業，除有效促進產業發展外，也能協助解決多項武器裝備消失性商源的問題。

在建置第三方協驗機制方面，為完備軍品試研製修作業流程，資源司自108年起透過軍品公開展示商機說明會、教育訓練等時機，向廠商及各需求單位說明協驗作業方式。

去年度陳展規模，品項由國家中山科學研究院、國防部軍備局生產製造中心及各軍司令部依據需求評估後提出，項目包括陸軍戰車零附件、海軍軍艦聲納發射器、空軍軍機顯示器、抗彈板纖維布、單兵戰鬥個裝等708項軍品，吸引118家國內廠商參與，經過首日展示及說明，即有514項軍品裝備完成登記試研製（修）。

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