巴基斯坦宣稱擊落印度SCALP巡弋飛彈 秀殘骸照

法英聯合研製的暴風影/SCALP EG巡弋飛彈（Storm Shadow / SCALP EG）實體展示。巴基斯坦宣稱成功攔截了印度空軍發射的此型飛彈。（取自MBDA）官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴基斯坦國防相關消息來源「 Defence Pakistan 」在社群平台X上發布照片，宣稱巴國防空系統上週成功攔截了一枚法國製造的SCALP巡弋飛彈。此型飛彈由印度空軍新接收的法製飆風（Rafale）戰鬥機發射，飆風戰機是目前印度空軍唯一能搭載此型飛彈的機種。

印度空軍在採購首批法國戰機時一併獲得了SCALP巡弋飛彈，確切數量並未公開，但印度軍事觀察家估計約有150枚。

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公開的飛彈殘骸照片顯示了部分彈體結構，以及英國軍工巨擘貝宜系統公司（BAE Systems）開發的多階段BROACH鑽地彈頭。這種重約400至450公斤的彈頭，設計用於高效穿透並摧毀如碉堡、指揮中心、機場等強化戰略目標。照片另一個角度則可見法國設計製造的Microturbo TRI 60-30渦輪噴射引擎。

SCALP是由法國馬特拉公司（Matra，後併入MBDA）和貝宜系統聯合研製的空射巡弋飛彈，法國版稱SCALP EG，英國版稱暴風影（Storm Shadow）。此型飛彈具備匿蹤特性和遠程打擊能力，常用於攻擊高價值固定目標。

⭕ The French SCALP-E missile that was shot down by Pakistani air defences. pic.twitter.com/yPTE24yecn — Defence Pakistan （@Defence_PK99） May 12, 2025

報導推測，這枚巡弋飛彈可能來自一架於5月7日夜間被擊落的飆風戰鬥機。此前，有報導稱在印度巴廷達（Bathinda）空軍基地20公里外發現了疑似飆風戰機或幻象2000（Mirage 2000）戰機的殘骸。

值得注意的是，巴基斯坦國防部先前曾宣稱擊落至少六架印度戰機，但當時僅有四架獲得實際證實。據稱，巴基斯坦空軍在此次空戰中使用了中國製的殲-10CE（J-10CE）戰鬥機，並配備PL-15E空對空飛彈，來對抗印度的飆風戰機。

此外，在印度查謨（Jammu）地區的蘭班（Ramban）區域，還發現了一個K-36DM彈射座椅，此型座椅用於印度空軍的米格-29（MiG-29）和蘇-30MKI（Su-30MKI）戰鬥機。有消息指，印度空軍在該地區使用了航空版布拉莫斯（BrahMos）巡弋飛彈，而蘇-30MKI是該型飛彈的唯一空中發射平台，此點間接證實了蘇-30MKI在該區域的活動。

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