巴基斯坦宣稱擊落印度SCALP巡弋飛彈 秀殘骸照

法英聯合研製的暴風影/SCALP EG巡弋飛彈(Storm Shadow / SCALP EG)實體展示。巴基斯坦宣稱成功攔截了印度空軍發射的此型飛彈。(取自MBDA)官網)

〔編譯陳成良/綜合報導〕巴基斯坦國防相關消息來源「 Defence Pakistan 」在社群平台X上發布照片,宣稱巴國防空系統上週成功攔截了一枚法國製造的SCALP巡弋飛彈。此型飛彈由印度空軍新接收的法製飆風(Rafale)戰鬥機發射,飆風戰機是目前印度空軍唯一能搭載此型飛彈的機種。

印度空軍在採購首批法國戰機時一併獲得了SCALP巡弋飛彈,確切數量並未公開,但印度軍事觀察家估計約有150枚。

公開的飛彈殘骸照片顯示了部分彈體結構,以及英國軍工巨擘貝宜系統公司(BAE Systems)開發的多階段BROACH鑽地彈頭。這種重約400至450公斤的彈頭,設計用於高效穿透並摧毀如碉堡、指揮中心、機場等強化戰略目標。照片另一個角度則可見法國設計製造的Microturbo TRI 60-30渦輪噴射引擎。

SCALP是由法國馬特拉公司(Matra,後併入MBDA)和貝宜系統聯合研製的空射巡弋飛彈,法國版稱SCALP EG,英國版稱暴風影(Storm Shadow)。此型飛彈具備匿蹤特性和遠程打擊能力,常用於攻擊高價值固定目標。

⭕ The French SCALP-E missile that was shot down by Pakistani air defences. pic.twitter.com/yPTE24yecn