台灣未來有更多飛彈！ 前營長示警：資訊鏈先整合才能真正發揮戰力

從近期印巴衝突可發現，即便擁有各式先進的單項武器，沒有整合式的全盤規劃與資訊共享，再新的裝備仍然不堪一擊。圖為本週海馬士火箭射擊。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕從近期印巴衝突我們可以發現，即便擁有各式先進的單項武器，沒有整合式的全盤規劃與資訊共享，再新的裝備仍不堪一擊！而台灣作為飛彈大國，同時混雜了大量國造及美製新武器，在面對解放軍在印巴衝突中所演示的情報資訊鏈共享戰術，前軍退飛彈專家周宇平就點出，台灣若要達到真正的聯合作戰整合，那麼建立自主資料鏈刻不容緩。

印巴衝突之於台灣的啟示

在印巴的空中交火中，巴基斯坦空軍成功運用地面雷達、預警機與戰機之間的戰術協同，展現出其成熟的電子作戰與戰場感知能力，其背後所依賴的資訊鏈路技術，正是來自中國解放軍所提供的援助。解放軍近年將其視為提升「聯合作戰效率」與「精準打擊能力」的核心技術，因此，整合性數據鏈成為戰場上即時資訊共享的關鍵基礎，也與作戰成功率有極大關連。

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而反觀我國，雖然擁有部分美製F-16戰機搭載Link-16資料鏈，以及愛國者飛彈系統、海馬士火箭系統，與位於樂山的「鋪路爪」（AN/FPS-115）雷達等，但包含非美系的幻象2000、自製經國號戰機及各型本土飛彈系統、雷達陣地、指揮作戰中心等，迄今尚未能全面導入美軍的標準化或自製的資料鏈協議，這導致了跨平台之間資訊傳遞受限，難以達成真正的聯戰整合，形成嚴重戰力落差。

圖為美製「愛國者三型」飛彈的通信及雷達車組架設。（資料照）

台灣自製資訊鏈架構參考

曾任愛國者飛彈營營長、參謀本部飛彈指揮部計畫處長的周宇平指出，相比現在陸續獲得的新式武器，國軍更需自製資料鏈系統，發展具策略、架構的戰場通訊整合，建立自有資料鏈路系統不僅是強化戰場通訊效率，更是國防自主化的必經之路；而國軍欲要順利發揮聯合作戰計畫這是刻不容緩的方向！

周宇平表示，有鑑於目前多型本土研製武器尚未整合統一鏈路架構，他建議國軍可依以下順序建立自主資訊鏈系統。一是「明確定義作戰需求與鏈路架構設計」，二是「建立本土加密與認證模組」，接著三是「模組化設計與協議轉換層」，最後「結合國內通訊技術能量與產業鏈」，以完成需求、加密、整合與運用的綜合型平台。

在明確作戰架構需求方面，首先要區分不同應用場景，例如：空對空、空對地、艦對艦、地對空、三軍聯戰等；再規劃如目標資訊、座標更新、指管數據、武器彈道等資料的需求傳輸內容；最後再確定所需的性能參數，比如：傳輸速率、延遲容忍、節點數、最大傳輸距離與頻寬等，建立明確作戰需求圖像。

圖為我國中科院所自行研製的「天弓三型」防空飛彈。（資料照/國防部提供）

其次加密階段，可導入國產密碼演算法與硬體加密元件，實施驗證、識別、抗干擾跳頻與干擾回避等演算技術。至於模組化硬體與韌體架構，目標支援與現有系統（如Link-16）之協議對接，確保漸進整合性，預留接口支援AI輔助決策與無人載具通訊模組升級空間。而後續傳輸方面，國防部也可與民間廠商合作，再符合軍用規範下，優先建構可實作於飛彈、指揮所、雷達站、地面載台等節點之傳輸系統。

中國資訊鏈威脅不容小怯

周宇平強調，「戰略自主的基石，從自製資訊鏈路開始」。中共正透過「國網」（GW）與「千帆星座」等萬顆衛星組網計畫，打造全球衛星通訊網絡，強化戰略級通訊與資料傳輸冗餘，配合AI決策模組與蜂群式無人機戰術，建構其「智能化作戰」能力架構；而戰術應用方面更已進入「感知分離」階段，例如第五代殲-20戰機可被動接收其他雷達目標資訊並實施精確打擊，這個構想在這次印巴衝突中，已得到初步戰果。

面對日益複雜的區域安全局勢與多變戰爭樣態，資訊主導權是決定勝負的關鍵。國軍唯有掌握自製、安全、可控的多平台資訊鏈路，才能真正建立三軍聯戰協同作戰的勝利基礎，並擺脫對外部商源與技術封鎖的依賴。

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